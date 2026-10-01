Audi crée la surprise et dévoile son nouveau Campus F1 à Hinwil

Audi poursuit la construction de son projet en Formule 1 avec un investissement majeur dans ses infrastructures. L’écurie a dévoilé les grandes lignes de son futur Campus F1 à Hinwil, en Suisse, appelé à devenir l’un des piliers de son développement à long terme. Situé à moins d’un kilomètre de ses installations actuelles, le nouveau complexe est déjà partiellement opérationnel et doit être entièrement achevé en 2030, tout en s’intégrant à une organisation qui continuera de s’appuyer sur plusieurs sites européens.

Le nouveau Campus est implanté sur la Zurichstrasse, à moins d’un kilomètre du siège actuel d’Audi Motorsport AG à Hinwil, l’ancienne usine Sauber. Certains éléments de ces nouvelles installations sont entrés en service dès l’été 2026, mais leur développement doit se poursuivre progressivement jusqu’à l’achèvement complet du projet prévu pour 2030.

Cette expansion ne signifie pas pour autant l’abandon des installations historiques de Sauber sur la Wildbachstrasse. Pendant toute la durée des travaux, le site actuel continuera de fonctionner normalement.

Il sera ensuite réaménagé pour devenir le centre de production de l’équipe et conservera également les activités liées à la soufflerie.

Audi continuera parallèlement de développer et de fabriquer ses groupes propulseurs de Formule 1 à Neuburg, en Allemagne, tandis que son centre technique de Bicester, au Royaume-Uni, sera lui aussi maintenu.

L’objectif est ainsi de bâtir une organisation répartie entre plusieurs pôles spécialisés, avec Hinwil comme élément central du développement de l’écurie.

Audi présente son nouveau Campus comme un investissement à la fois dans les personnes, la performance et l’avenir de son programme en Formule 1. L’ambition est de réunir les capacités nécessaires pour permettre à l’équipe de se battre à terme pour les titres mondiaux, tout en créant une valeur durable pour l’ensemble de l’organisation.

Pour Mattia Binotto, directeur général d’Audi F1, les nouvelles infrastructures doivent notamment constituer un atout essentiel dans la bataille que se livrent les équipes pour attirer les meilleurs spécialistes disponibles.

"Le Campus jouera un rôle important pour nous aider à attirer et à conserver des talents de classe mondiale, tout en fournissant les fondations nécessaires pour atteindre nos ambitions à long terme."

"Construire une équipe de Formule 1 performante repose, en définitive, sur les personnes. Les meilleurs ingénieurs, concepteurs, mécaniciens et spécialistes veulent travailler dans un environnement qui leur permet de collaborer, d’innover et d’évoluer à leur meilleur niveau. Le Campus va nous aider à créer précisément cet environnement."

La particularité du projet réside également dans la possibilité offerte à Audi de concevoir ses installations spécifiquement autour de ses besoins, plutôt que de devoir adapter une infrastructure déjà existante.

"Ce qui rend ce projet particulièrement spécial, c’est qu’il nous permet de façonner l’avenir d’Audi F1 à partir d’une feuille blanche. Les opportunités de ce type sont rares dans la Formule 1 moderne. Nous ne nous contentons pas d’emménager dans des installations existantes ; nous créons un foyer conçu autour de nos collaborateurs, de notre culture et de nos ambitions. Ce Campus constitue une partie importante de ce parcours."

"Nous sommes fiers que le prochain chapitre d’Audi F1 s’écrive à Hinwil et je tiens à remercier officiellement la municipalité de Hinwil."

Le choix de rester profondément implanté à Hinwil s’inscrit également dans une longue tradition de sport automobile dans la région. La compétition fait partie de la vie locale depuis plus de 50 ans, avec une présence remontant à 1970 et couvrant désormais deux générations.

La Formule 1 y occupe elle-même une place depuis 33 ans, une histoire qui remonte au Grand Prix d’Afrique du Sud 1993, le premier de Sauber dans la catégorie reine après ses aventures en Endurance.