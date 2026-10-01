’Irrespectueux’, ’frustrant’ : Hamilton et Leclerc font bloc autour de Vasseur

Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont affiché un soutien particulièrement appuyé à Fred Vasseur alors que l’avenir du Français à la tête de Ferrari fait une nouvelle fois l’objet de spéculations. Quelques jours après une intervention inhabituelle de la Scuderia pour réaffirmer publiquement sa confiance envers son Team Principal, les deux pilotes ont défendu son bilan et ses qualités. Hamilton estime même que le problème pourrait davantage se situer dans la structure entourant Vasseur, tandis que Leclerc juge la répétition de ces rumeurs désormais "irrespectueuse" .

Plus tôt cette semaine, Ferrari avait réuni les médias de la F1 lors d’une conférence téléphonique afin de réaffirmer sa confiance envers Vasseur, dont la position à la tête de l’équipe était présentée comme potentiellement menacée.

Ces spéculations ont notamment été alimentées par les déclarations de Christian Horner. L’ancien patron de Red Bull a indiqué qu’il accepterait de devenir Team Principal de Ferrari sans exiger de participation au capital de l’écurie, une condition qu’il avait en revanche évoquée dans le cas d’une arrivée au sein d’une autre équipe.

Le contexte sportif n’aide pas Vasseur. Ferrari n’a remporté que deux courses cette saison, alors que l’équipe espérait initialement être en mesure de se battre sérieusement pour le championnat.

Hamilton estime cependant que l’ampleur des critiques auxquelles Ferrari doit faire face n’a pratiquement aucun équivalent ailleurs sur la grille.

Le septuple champion du monde considère que l’un des principaux handicaps de Ferrari cette saison est clairement identifié. Et ce n’est pas le patron de l’équipe. Selon lui, le déficit de performance du groupe propulseur coûte plusieurs dixièmes au tour à la Scuderia, notamment dans les lignes droites.

"Le déficit est facile à trouver et ce n’est pas dans les hommes et les femmes de la Scuderia qui se donnent à fond pour cette équipe. Le déficit que nous avons est technique et il vient tout simplement du moteur, et ce n’est pas quelque chose que nous cherchons à cacher," dit-il à Sepang aujourd’hui.

"Nous savons que, chaque week-end, nous traînons un déficit de quatre dixièmes, voire parfois six dixièmes, simplement en matière de puissance en ligne droite, et nous en sommes conscients. C’est quelque chose sur lequel nous devons essayer de travailler. Ils travaillent extrêmement dur pour tenter de régler cela pour l’année prochaine. Mais tous les autres travaillent également énormément au sein de l’équipe, à l’usine comme ici sur le circuit."

Hamilton regrette surtout que les difficultés de Ferrari soient, selon lui, soumises à un niveau d’examen beaucoup plus important que les erreurs comparables commises par ses adversaires.

Pour le Britannique, cette différence de traitement s’explique en partie par le statut particulier de la Scuderia en Formule 1.

"Pour moi, c’est frustrant de voir toute cette négativité parce que vous voyez d’autres personnes commettre des erreurs et personne n’en parle vraiment beaucoup. Nous commettons la même erreur, ou nous ne sommes pas parfaits – et nous savons que nous ne le sommes pas – et, pour une raison quelconque, c’est dix fois pire lorsqu’il s’agit de Ferrari."

"Mais il faut aussi s’y attendre, étant donné que c’est la meilleure marque ici, et de très loin la plus emblématique."

Vasseur a pris la tête de Ferrari en 2023 avant de retrouver Hamilton l’année dernière, environ 20 ans après avoir déjà travaillé avec lui lorsque le Britannique pilotait pour ART Grand Prix, l’équipe junior du Français, en GP2.

Malgré les difficultés actuelles de Ferrari et les spéculations concernant Horner, Hamilton ne doute pas que Vasseur soit l’homme capable de mener l’équipe dans la bonne direction.

Il suggère en revanche que la réflexion pourrait devoir être élargie au-delà du seul poste de Team Principal et concerner la structure qui l’entoure, y compris les échelons hiérarchiques situés au-dessus de lui.

"Il semble souvent qu’ici, on se concentre énormément sur une seule personne occupant un seul rôle."

"On peut voir qu’ils ont évidemment remplacé beaucoup de personnes différentes au poste qu’occupe Fred. Mais Fred est un leader fantastique. C’est vraiment lui qui peut emmener cette équipe dans la bonne direction. Cependant, il existe une structure qui est en place depuis un certain temps. Est-ce qu’il faut ou non se pencher là-dessus à l’avenir... Il y a également des personnes au-dessus de Fred et ce n’est pas une question qui concerne une seule personne."

"Fred a dirigé l’équipe, il a contribué à apporter des changements au cours de l’année écoulée, il nous a aidés à atteindre la deuxième place du championnat Constructeurs. C’est un énorme progrès par rapport à l’année dernière."

Leclerc juge les rumeurs irrespectueuses

Charles Leclerc a lui aussi pris position en faveur de Vasseur, avec un ton encore plus ferme concernant les spéculations persistantes entourant son avenir.

Pour Leclerc, la confiance n’avait jamais été remise en question en interne.

"J’ai toujours dit à quel point j’avais confiance en Fred et à quel point il était important pour l’équipe."

"Nous avons une relation très particulière, mais au-delà de cela, je pense qu’il est extrêmement compétent dans ce qu’il fait. Je pense qu’il a été extrêmement précieux jusqu’à présent et qu’il le sera également énormément dans les années à venir."

Le Monégasque estime ainsi que le communiqué de Ferrari était principalement destiné à clarifier la situation auprès de ceux qui se trouvent à l’extérieur de Maranello, plutôt qu’à répondre à une quelconque interrogation au sein de l’équipe.

"Je pense qu’il n’y a jamais eu le moindre doute au sein de l’équipe sur le fait qu’il bénéficie de tout notre soutien. Ensuite, il est parfois nécessaire de le faire comprendre clairement au monde extérieur également. J’aimerais simplement qu’il y ait parfois moins de ces rumeurs stupides qui circulent."

Au-delà de la question de l’avenir personnel de Vasseur, Leclerc estime que la répétition de ces spéculations peut devenir une véritable distraction pour une équipe dont toutes les ressources devraient être concentrées sur la performance.

"Par définition, je pense qu’on passe du temps à ne pas parler des bonnes choses. À l’usine, nous avons absolument besoin que tout le monde pousse dans la même direction. Lorsque vous avez ce genre de rumeurs, vous passez peut-être un peu plus de temps à parler de ce genre de choses, et ce n’est pas agréable."

Leclerc accepte que les critiques fassent partie des exigences liées au fait de piloter pour Ferrari. Il considère néanmoins qu’une limite est franchie lorsque les mêmes spéculations sont répétées continuellement, malgré le soutien affiché par l’équipe à son dirigeant.

"Fred en premier lieu, mais aussi nous tous au sein de l’équipe, nous nous poussons jusqu’à nos limites et je trouve un peu irrespectueux de voir autant de rumeurs."

"Cela fait partie de notre métier d’accepter les critiques, mais lorsque vous diffusez ce genre de choses encore et encore, je pense qu’à un moment donné, ce n’est tout simplement plus très respectueux."