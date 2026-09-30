Pérez craint qu’un accident grave ne survienne bientôt avec les F1 2026

Sergio Pérez s’inquiète ouvertement des conséquences que pourraient avoir les importants écarts de vitesse générés par la gestion de l’énergie électrique des monoplaces 2026. Après avoir échappé, selon lui, à un accident potentiellement très violent avec Liam Lawson lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le pilote Cadillac estime que la situation actuelle est devenue suffisamment dangereuse pour nécessiter de nouvelles modifications réglementaires, craignant qu’un accident grave ne finisse bientôt par se produire.

La réglementation concernant les groupes propulseurs a divisé le paddock depuis son introduction, particulièrement concernant l’agrément de pilotage des monoplaces mais aussi leur sécurité.

L’accident d’Oliver Bearman au Grand Prix du Japon avait déjà constitué un avertissement pour la Formule 1. La FIA et la F1 avaient ensuite introduit des changements réglementaires destinés à lutter contre certaines pratiques de lever de pied et de roulage en roue libre, qui avaient entraîné d’importantes différences de vitesse de rapprochement entre une monoplace poursuivante et celle qui la précédait.

D’autres modifications ont depuis été décidées pour 2027 et 2028, notamment une évolution vers une répartition 58-42 puis 60-40 en faveur du moteur à combustion interne.

Mais pour Pérez, attendre cette échéance ne suffit pas nécessairement. Le Mexicain estime que la situation actuelle présente déjà un risque important. Le pilote Cadillac en a fait lui-même l’expérience lors du récent Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Dans les rues de Bakou, Pérez explique avoir été proche d’un accident particulièrement violent avec la Racing Bulls de Liam Lawson alors qu’il tentait de défendre sa position.

En cause selon lui : la différence dans le déploiement de l’énergie électrique et la puissance disponible entre les deux monoplaces.

"J’allais avoir un énorme accident avec Lawson lorsque je défendais contre lui, parce que la différence de déploiement et de puissance entre les différents moteurs est beaucoup trop dangereuse."

"Et je crains que quelque chose de grave ne se produise bientôt si nous n’apportons pas certains changements au règlement."

Selon Pérez, le groupe propulseur Ferrari accuse actuellement un retard sur ceux de Mercedes et Red Bull.

Une différence qui ne se limite pas à la performance pure selon le pilote mexicain, puisqu’elle peut également placer Pérez et son équipier Valtteri Bottas dans des situations qu’il juge "dangereuses" lorsqu’ils se retrouvent en piste avec des voitures disposant d’un déploiement d’énergie supérieur.

Le problème vient notamment des différences de vitesse entre une monoplace ayant fortement épuisé son énergie électrique et une autre capable de bénéficier pleinement de son déploiement.

Lorsqu’une voiture manque d’énergie électrique tandis que celle qui arrive derrière peut encore disposer d’un déploiement important, la différence de vitesse peut devenir considérable.

C’est précisément cet écart que Pérez souhaite voir la Formule 1 réduire à l’avenir.

"J’espère qu’ils seront capables de réduire cet écart."

"Parce qu’actuellement, j’ai le sentiment que Mercedes et Red Bull disposent d’un moteur très puissant et qu’ils peuvent vous rattraper dans des endroits où le déploiement est très faible et très différent du nôtre. La différence de vitesse est beaucoup trop dangereuse."