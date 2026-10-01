Officiel : Lindblad prendra une grosse pénalité pour le Grand Prix à Sepang

Il y a déjà une mauvaise nouvelle côté pénalités pour ce Grand Prix de Bahreïn disputé à Sepang : le pilote de l’écurie Racing Bulls, Arvid Lindblad, s’élancera depuis le fond de la grille en Malaisie ce week-end, son équipe procédant à l’installation de nouveaux composants de l’unité de puissance. Comme il cumulera plus de 15 places de pénalité avec l’ensemble des remplacements prévus, le Britannique sera relégué derrière les autres pilotes.

Racing Bulls a annoncé ce jeudi à Sepang que Lindblad allait utiliser plusieurs nouveaux éléments de l’unité de puissance ce week-end, ce qui entraînera une pénalité le reléguant en fond de grille.

Il n’est pas le seul pilote à écoper d’une pénalité sur la grille ce week-end : Franco Colapinto doit en effet subir un recul de cinq places pour avoir provoqué une collision avec son coéquipier Pierre Gasly et le pilote McLaren Lando Norris à Bakou.

Colapinto avait initialement reçu une pénalité de 10 secondes. Toutefois, comme il avait abandonné en course et ne pouvait donc pas purger cette sanction, celle-ci a été convertie en un recul de cinq places sur la grille pour sa course suivante.

Lindblad a lui aussi été impliqué dans une collision au virage n°1 en percutant son coéquipier Liam Lawson, mais les commissaires ont rapidement jugé qu’aucune mesure supplémentaire n’était nécessaire.

Le stock de composants moteur de Lindblad sera donc élargi pour inclure une cinquième unité de puissance quasi complète, ce qui signifie qu’il s’élancera depuis le fond de la grille sur le circuit international de Sepang.

Conformément au règlement de la F1, les pilotes disposent d’un nombre défini d’éléments d’unité de puissance utilisables au cours d’une saison, notamment quatre moteurs à combustion interne, turbocompresseurs et systèmes d’échappement, bien que d’autres composants soient soumis à des quotas différents.

L’utilisation d’un premier composant supplémentaire au cours de la saison entraîne une pénalité de 10 places sur la grille de départ, suivie d’un recul de cinq places pour chaque nouvelle pièce ajoutée par la suite.

Si un pilote cumule 15 places de pénalité ou plus lors d’un même week-end de course, il est automatiquement relégué en fond de grille.

Avant ce week-end, Lindblad n’avait encore écopé d’aucune pénalité sur la grille liée à l’unité de puissance cette saison.