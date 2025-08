Le film ’F1’ dépasse le demi-milliard de dollars de recettes, Apple se rapproche du sport

Le long-métrage "F1, le film" produit par Apple est officiellement devenu la sortie en salles la plus réussie du géant technologique, alimentant les spéculations croissantes selon lesquelles Apple deviendrait bientôt le partenaire de diffusion américain de la discipline.

Le film a désormais dépassé le demi-milliard de dollars de recettes au box-office mondial, éclipsant les précédents titres soutenus par Apple comme Napoléon (221 millions de dollars), Killers of the Flower Moon (158 millions de dollars) et Argylle (96 millions de dollars).

Le film avec Brad Pitt, tourné en collaboration avec la Formule 1 et utilisant des images de Grands Prix réels, est sorti dans plus de 80 pays et a dépassé la barre des 400 millions de dollars à la mi-juillet. Il a désormais dépassé des films cultes hollywoodiens comme Superman (502 millions de dollars) et figure parmi les plus grands succès mondiaux de l’été.

Les droits de streaming du film devraient être transférés sur Apple TV plus tard cette année, mais l’attention se porte désormais sur les ambitions plus larges d’Apple en Formule 1.

En juillet, plusieurs sources suggéraient qu’Apple était proche d’un accord à neuf chiffres (plus de 100 millions de dollars) pour remplacer ESPN comme détenteur des droits américains de la F1 à partir de 2026. L’intérêt manifesté par l’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’expansion de son empreinte médiatique, suite à des investissements sportifs de premier plan, notamment dans la Major League Soccer et la MLB.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, s’est félicité du succès du film.

"J’étais sûr que le film serait un succès aux États-Unis. Mais j’ai été impressionné par le box-office européen. Apple a expérimenté et pourrait être un partenaire important pour de futurs projets. Mais je ne veux pas trop en dire."