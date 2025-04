Le documentaire « The Seat » sur Kimi Antonelli sera lancé sur Netflix

Un nouveau documentaire retraçant la décision de promouvoir Kimi Antonelli chez Mercedes F1 sera diffusé sur Netflix après le Grand Prix de Miami ce week-end.

Intitulé « The Seat », ce documentaire de 45 minutes sera diffusé en avant-première le 5 mai et présentera les conversations privées qui ont eu lieu pendant que l’équipe cherchait à remplacer Lewis Hamilton, parti chez Ferrari. Produit en partenariat avec WhatsApp, sponsor de Mercedes, le documentaire présente les appels et les discussions entre Toto Wolff, directeur de l’équipe, et Antonelli, alors que l’équipe prépare le jeune talent italien à être annoncé comme pilote de course pour 2025.

"Choisir Kimi comme pilote de course pour 2025 a été, comme le montre « The Seat », une décision importante," a déclaré Wolff. "WhatsApp a joué un rôle essentiel. C’est grâce à lui que tout s’est déroulé sans accroc et en toute confidentialité, permettant à notre équipe de se concentrer sur le développement de Kimi, de discuter des progrès et, finalement, de communiquer notre choix."

"Nous sommes ravis d’offrir aux fans de F1 du monde entier un aperçu unique du processus, montrant comment nous sommes arrivés à ce moment charnière de l’histoire de l’équipe."

L’équipe décrit la décision d’offrir cette opportunité au rookie comme "un changement de pilote unique dans l’histoire de Mercedes et de la F1", la bande-annonce comprenant un commentaire sur l’inexpérience du remplaçant d’Hamilton au moment de sa promotion depuis la Formule 2.

"C’est un rêve devenu réalité de devenir pilote de F1 chez Mercedes-AMG Petronas F1 Team," a déclaré Antonelli. "Tout au long du processus, Toto, l’équipe et moi avons été en communication constante sur WhatsApp, et le documentaire « The Seat » retrace ce processus du début à la fin."

"J’ai hâte que le monde entier nous rejoigne dans cette aventure en streaming sur Netflix."

Alors que WhatsApp est largement mentionné – il s’agit du deuxième projet de film original issu du partenariat, après celui mettant en vedette Hamilton l’année dernière intitulé « Push, Push » – « The Seat » est le premier à faire ses débuts sur Netflix.