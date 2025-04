McLaren F1 compte bien enchainer sur sa bonne lancée à Miami

Lando Norris revient sur les terres de sa première victoire en F1, à Miami, ce week-end.

Le pilote McLaren F1 doit essayer de se relancer après ses erreurs récentes, afin d’éviter de voir Oscar Piastri le distancer peu à peu au championnat.

"C’était bien de recharger les batteries après un triple programme de courses chargé, mais j’ai hâte de reprendre le volant, surtout à Miami. C’est là que j’ai remporté ma première course de F1, donc cet endroit est spécial pour moi."

"C’est le 4 mai cette année, ce n’est donc pas vraiment le premier anniversaire, mais c’est en quelque sorte le coup d’envoi de ce qui s’est avéré être une saison formidable, mémorable et historique pour nous en tant qu’équipe."

"C’est agréable de retrouver un circuit où j’ai bien performé et dont j’ai gardé de bons souvenirs, mais aussi de me ressourcer et de prendre le temps de faire le point et de m’assurer d’être à la hauteur et de retour plus fort."

"La semaine dernière, j’étais de retour à l’usine avec l’équipe et dans le simulateur pour préparer Miami. J’ai essayé de comprendre, d’améliorer ma compréhension de la voiture. C’est un week-end Sprint, ce qui signifie qu’il y a plus de points à gagner. Les fans ici apportent aussi une ambiance formidable, alors je suis impatient de voir toute la foule dans les tribunes. Ce week-end promet d’être encore un bon week-end !"

Oscar Piastri se dit lui "impatient de reprendre le travail ce week-end à Miami."

"Et je compte bien réaliser un autre week-end solide avant d’aborder la saison européenne. J’adore la ville, l’ambiance et les gens, et c’est un circuit qui me plaît beaucoup. C’est aussi un week-end Sprint, donc les occasions de maintenir la dynamique et l’énergie actuelles seront nombreuses."

Andrea Stella, le directeur d’équipe, souhaite évidemment voir la dynamique actuelle se poursuivre à Miami.

"Après un triplé de Grands Prix et deux victoires, nous nous rendons aux États-Unis pour le Grand Prix de Miami. C’est une course spéciale pour nous, car c’est là que Lando a remporté sa première victoire en F1, un tournant décisif dans notre parcours vers le titre de Champion du Monde l’an dernier."

"Cette année, le niveau de compétition est potentiellement encore plus élevé que la saison dernière, nous allons donc à Miami avec l’objectif de maintenir notre dynamique et de consolider nos progrès."

"Les fans contribuent toujours à l’ambiance déjà palpitante de Miami et, comme toujours, ils sont un grand encouragement pour l’équipe. Nous avons hâte de reprendre la compétition."