Le début de saison ’inattendu’ de Williams F1 met Albon en ’confiance’

Alex Albon est heureux de son début de saison, puisqu’il dispose d’une monoplace performante et qu’il a terminé cinquième en Australie et septième en Chine. Le pilote Williams F1 se félicite d’une telle entame mais s’attend à un week-end difficile au Japon, avec une concurrence toujours affûtée.

"Je dirais que ma forme n’a pas trop changé, mais on a une voiture qui est performante. Elle me donne de la confiance, elle est prévisible, et c’est tout. C’est inattendu de vivre un début de saison qui dépasse nos attentes mais on va continuer" a déclaré Albon.

"Ce week-end est un défi mais on aura un nouvel aileron avant, et j’espère qu’il nous donnera un peu de respiration. Le milieu de peloton est tellement serré maintenant que chaque course est un combat."

Interrogé sur l’éviction de Liam Lawson après seulement deux courses chez Red Bull, le Thaïlandais pense que le Néo-Zélandais n’a pas eu une assez longue chance mais il admet ne pas l’avoir appelé : "Je suis un mauvais ami, mais j’étais occupé ! Je ne me suis pas trop impliqué, je n’ai pas trop suivi."

"Mais mon opinion honnête est que c’est dur avec Liam, je pense qu’il a eu deux courses difficiles mais il faut du temps. Ce qui est bien c’est que Yuki est prêt à ce défi, il a la bonne attitude et il se lance en pensant qu’il peut le faire. Maintenant, il y a plus de compréhension que c’est une voiture difficile à conduire que quand j’y étais."

"De mon expérience, c’est une voiture très différemment équilibrée que la Racing Bulls, bien plus qu’avec d’autres voitures. Donc quand un pilote change de ’RB’ à Red Bull, une est limitée sur le train avant, l’autre sur le train arrière, et vous avez ce changement plus grand que n’importe où."

Il est ainsi convaincu que Lawson peut rebondir, et que Yuki Tsunoda peut se révéler : "Je pense que c’est la manière dont on voit les choses. Il y a une grande possibilité pour Liam de rebondir, et une grande chance pour Yuki de montrer qu’il peut être rapide dans une Red Bull."

"Pour Liam, il retourne dans une équipe qu’il connait, il a eu de très bons résultats avec un équilibre auquel il était bien plus habitué. Ca fait beaucoup parler, mais je suis aussi curieux de voir comment ça va se passer !"

Sainz est en "bonne voie" dans son apprentissage

Carlos Sainz reconnait qu’il espérait un début de saison moins difficile. Le pilote Williams F1 a évolué dans l’ombre de son équipier Alex Albon en ce début d’année, avec une sortie de piste à Melbourne et un week-end complètement raté à Shanghai, malgré un point sur tapis vert.

"Ca a été un challenge, comme toujours quand on change déquipe, on passe par un processus d’apprentissage, c’est beaucoup d’énergie mais on est sur la bonne voie. J’étais très rapide en Australie mais j’ai eu un problème, pas très rapide en Chine mais on veut comprendre pourquoi et on veut réussir à tout mettre bout à bout" a déclaré Sainz.

Il met son temps d’apprentissage sur le compte de mauvaises habitudes prises chez Ferrari, à cause de la conception des monoplaces de Maranello : "J’étais habitué à un certain type de voiture chez Ferrari, ce qui m’a amené à conduire - surtout depuis 2022 - d’une manière très spécifique, pour extraire tout ce qu’il y avait dans cette voiture."

"Et vous tombez dans, disons, des habitudes dans votre conduite, que vous appliquez ensuite à la voiture suivante. Cela peut fonctionner dans certains virages, mais dans d’autres, cela vous rend très faible. C’est sans doute un peu ça. Il y a aussi un aspect des réglages qui peut m’aider à conduire la voiture comme je l’aime. Il s’agit donc probablement d’unir les deux."

"La voiture a des forces et des faiblesses complètement différentes de celle que j’ai conduite pendant trois ans, à laquelle je me suis adapté pendant trois ans, et avec laquelle j’ai été si rapide l’année dernière."

"C’est donc plus ou moins la question. Vous abordez le virage d’une certaine manière, vous vous attendez à ce que la voiture fasse quelque chose, et ensuite vous devez complètement inverser les choses et dire, ’OK, repartez de zéro, ce n’est pas la façon dont vous l’abordez’."

Cette obligation de repartir de zéro et de se réhabituer est ce que Sainz estime le plus dur quand il aborde un week-end : "Du point de vue du pilotage, le plus grand défi est de réapprendre un peu la façon d’aborder un virage."

"Dans votre système, vous avez un certain niveau de mémoire musculaire et, surtout sous la pression des qualifications, vous avez tendance à revenir à votre mémoire musculaire et à votre façon de conduire. Vous avez tendance à avoir cet espace de tête lors des essais libres pour changer votre style de conduite."

"Je me souviens qu’en 2022, lorsque j’avais un peu de mal avec la Ferrari, j’avais réussi à être rapide en essais, mais ensuite vous arrivez aux qualifications et cet instinct naturel revient et vous devez juste être très discipliné. C’est quelque chose qui prend du temps. C’est quelque chose qui demande beaucoup d’efforts d’un point de vue mental et de la conduite."

"Mais c’est un défi que j’ai toujours apprécié et que j’ai toujours réussi à relever. Dans toute ma carrière, j’ai piloté cinq voitures [équipes] différentes, avec des réglementations différentes, et deux courses ne suffisent probablement pas pour comprendre tout cela. Mais j’aime ça, et j’aime le défi."