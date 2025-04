Verstappen se dit ouvert à rejoindre Honda à l’avenir

Ça pourrait être un commentaire anodin, ou une allusion stratégique, mais Max Verstappen a suggéré qu’il pourrait encore rouler avec un moteur Honda à l’avenir.

Au milieu des rumeurs sur son potentiel futur, le Néerlandais a participé à un « show-run » au Japon avec d’anciennes Red Bull F1 à Tokyo et a déclaré à propos de Honda : "C’est un au revoir pour l’instant."

Verstappen a remporté ses quatre titres pilotes consécutifs depuis 2021 avec un moteur Honda, mais la marque japonaise passera de manière exclusive à Aston Martin F1 à partir de 2026.

Verstappen a été associé à un transfert possible chez Aston Martin ou Mercedes, le conseiller de l’équipe, le Dr Helmut Marko, ayant admis à plusieurs reprises l’existence de clauses de sortie contractuelles.

"Je suis encore assez jeune et on ne sait jamais ce qui se passera dans le futur," a précisé Verstappen lorsqu’on l’a interrogé sur sa petite phrase sur Honda.

"Qui sait ce que l’avenir nous réserve. Honda revient officiellement dans ce sport avec une autre équipe. Tout est toujours ouvert."

Ce week-end marque la dernière course à domicile de Honda en collaboration avec Red Bull.

"Je veux juste profiter du week-end et aller le plus vite possible, mais il s’agit aussi de se souvenir de ce que nous avons accompli ensemble dans ce sport."

"Et qui sait, peut-être aussi à l’avenir. Je n’aurais jamais pu imaginer les sommets que nous atteindrions avec quatre championnats remportés ensemble."