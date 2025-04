Norris : McLaren F1 est forte actuellement car elle a le meilleur duo

Lando Norris a affirmé avant le Grand Prix du Japon de ce week-end, que McLaren F1 était la seule équipe à posséder « deux bons pilotes actuellement ».

McLaren a clairement démontré qu’elle était l’équipe à battre après ses deux premiers Grands Prix en Australie et en Chine. Norris s’est imposé à l’Albert Park tandis que son équipier Oscar Piastri a franchi la ligne d’arrivée en premier sur le circuit de Shanghai.

Les performances du duo ont permis à McLaren de creuser rapidement l’écart avec 21 points d’avance sur Mercedes au classement des constructeurs, tandis que Norris possède un léger avantage au championnat des pilotes, avec Max Verstappen, George Russell et Piastri à moins de 10 points.

Le tableau semble plus serré qu’il n’y paraît, Norris estimant que l’avantage de McLaren sur ses rivaux réside dans son duo de pilotes.

"Je suis convaincu que nous sommes performants sur tous les circuits actuellement. Nous avons une cible dans le dos. Mais depuis une semaine et demie, on voit des gens dire qu’ils ne pensent pas être si loin ou alors qu’on est imbattable. Cela dépend des jours !"

"Max a beau dire des trucs sur sa monoplace… son dernier relais en Chine a été très fort. Toujours pas aussi bon que nous, mais la compétition était bien plus relevée."

"Fred Vasseur a été plus honnête et a dit qu’il pensait que Ferrari devrait nous concurrencer et être bien plus fort. Ils nous ont battus au sprint et se sont qualifiés devant nous, donc nous n’avons pas forcément une grande longueur d’avance sur eux."

"On aime dire ça parce que nous sommes la seule équipe à avoir deux bons pilotes en ce moment. C’est la grande différence. Si l’un de nous était bien moins performant, ou moins fort… ce serait beaucoup plus fréquent de se faire battre, comme avec Ferrari et Red Bull. Max est au top, et l’autre pilote est bien plus loin derrière, donc je pense que le fait d’avoir deux bons pilotes fait vraiment la différence."

"Dans certains cas, je ne pense pas que nous ayons forcément la voiture la plus rapide, que ce soit au sprint le week-end dernier [en Chine], en qualifications ou en course. Mais le fait d’avoir deux bons pilotes qui se poussent mutuellement fait une différence plus importante que ce que les gens imaginent et apprécient."

Norris a été invité à préciser s’il pensait que McLaren disposait d’un duo de pilotes plus solide que Red Bull et Ferrari. Pour expliquer ses propos précédents, le pilote a cité l’écurie italienne comme exemple. Il a souligné que tout déficit actuel entre la Scuderia et McLaren était dû à l’expérience acquise au sein de l’équipe, après le passage de Lewis Hamilton de Mercedes à l’écurie de Maranello cet hiver.

"Pour Lewis, c’est évidemment l’expérience… pas l’expérience de la Formule 1, car nous en manquons par rapport à lui de ce côté-là, mais juste deux pilotes qui comprennent l’équipe, qui y sont depuis longtemps. Lewis est nouveau chez Ferrari, l’équipe et la voiture. Il dit ouvertement qu’il est encore en train d’apprendre à utiliser le volant et sa complexité. Alors, sera-t-il capable d’exploiter pleinement la voiture, comparé à ce qu’Oscar et moi pouvons faire ? Non dans l’immédiat."

"Donc, ce n’est pas que je pense être meilleur que Lewis ou Charles, parce que ce n’est pas le cas, et je serai toujours le premier à l’admettre. Je ne me placerais jamais dans la catégorie des « meilleurs de tous »."

Néanmoins, Norris estime que Piastri et lui se « poussent » mutuellement plus que les autres duos de pilotes de la F1.

"Notre façon de travailler en équipe est meilleure que celle de toutes les autres équipes. La façon dont nous nous poussons mutuellement et dont nous tirons le meilleur parti de l’autre en tant que deux pilotes, je suis également d’accord : nous sommes meilleurs que n’importe quelle autre équipe, donc je pense que c’est notre avantage."