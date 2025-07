Le circuit d’Assen n’exclut pas de reprendre le GP des Pays-Bas

Le circuit d’Assen, inscrit au calendrier du MotoGP, a minimisé les espoirs de voir la Formule 1 rester aux Pays-Bas.

Max Verstappen a récemment dévoilé une livrée de casque spéciale pour ce qu’il considère comme ses trois Grands Prix « à domicile », à commencer par l’Autriche, avec la course au Red Bull Ring promue par la marque autrichienne de boissons énergisantes.

Dimanche dernier, en présence de Mark, fils et héritier du fondateur Dietrich Mateschitz, la Formule 1 a annoncé que l’événement resterait au calendrier jusqu’en 2041 au moins.

Mateschitz, 33 ans, s’est déclaré « fier de poursuivre la voie de son père », même si la journée de dimanche a été moins festive pour la marque, avec l’abandon de Max Verstappen au premier tour.

L’ancien grand patron de la F1, Bernie Ecclestone, était également présent sur le circuit dimanche, et sur le podium.

"Je suis fier que la course ait fait ses preuves en Styrie. Elle devrait se tenir ici tant que la Formule 1 existera."

"Ce Grand Prix appartient à la Formule 1. Je n’en garde que de bons souvenirs, aucun mauvais."

Verstappen portera également son casque « à domicile » à Spa, en Belgique – organisé dans son pays natal – et bien sûr à Zandvoort.

Le populaire GP des Pays-Bas de Zandvoort, en revanche, sera retiré du calendrier de la F1 après l’édition 2026.

Certains espèrent que la F1 pourrait conserver un GP des Pays-Bas au calendrier tant que Verstappen est encore en course, et Assen serait une alternative évidente.

Le président du circuit, Arjen Bos, n’exclut pas totalement cette possibilité.

"Nous sommes aptes à accueillir la Formule 1."

"À cet égard, il est tout à fait réaliste d’envisager une course à Assen. Aucune offre concrète n’a encore été formulée et je ne sais pas si la Formule 1 est intéressée par une course aux Pays-Bas."

"S’ils veulent courir ici, alors nous sommes prêts."

L’Autriche vient peut-être de sécuriser son avenir à long terme en F1, mais Bos insiste sur le fait que les autres pays hôtes européens n’auront pas cette chance.

"Si des courses doivent être évincées pour de nouvelles, l’Europe occidentale sera la première à être sacrifiée. Le sport se mondialise de plus en plus et c’est pourquoi je pense que nos chances sont minces."

"Mais si une opportunité se présente, nous la saisirons sans hésiter."