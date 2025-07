Cadillac F1 et Keanu Reeves vont produire un documentaire

Cadillac F1 a annoncé la production d’un documentaire avec l’acteur, réalisateur et producteur Keanu Reeves. Ce documentaire dévoilera les coulisses de la préparation des débuts de l’équipe en Formule 1, avec des images uniques montrant la création d’une équipe qui se veut être un constructeur en catégorie reine.

L’interprète de John Wick, révélé au cinéma par des rôles comme Speed ou la trilogie Matrix, avait déjà produit, réalisé et mené le documentaire ’Brawn GP : The Impossible Story’, qui avait été diffusé sur Disney+.

"Je suis très honoré et enthousiaste à l’idée de participer à la narration de l’histoire remarquable de l’équipe de Formule 1 de Cadillac et de son incroyable parcours dans le monde de la course de Formule 1" a déclaré Keanu Reeves.

"Notre objectif avec cette série documentaire est d’amener le public au cœur de cette aventure et de montrer ce qu’il faut faire pour participer à l’une des catégories sportives les plus exclusives au monde."

Cadillac et TWG Motorsports, qui gère l’équipe, laisseront un total accès aux équipes de KR+SH, la société de production de Keanu Reeves et Simon Hammerson, qui seront en partenariat avec North One.

"C’est l’histoire d’une ambition audacieuse et d’une volonté inébranlable" a déclaré Dan Towriss, PDG de TWG Motorsports et de l’équipe Cadillac F1. "Nous sommes honorés de travailler avec Keanu, dont la passion et la connaissance de la course sont profondes."

"Et nous sommes fiers de nous associer à GM pour cette histoire incroyable. Nous avons l’opportunité d’accueillir une nouvelle génération de fans en Formule 1 et la créativité de Keanu est l’étincelle parfaite pour mettre le feu aux poudres.’’

L’objectif est de montrer ce documentaire, dont on ne connait encore ni la forme ni la plateforme de diffusion, avant le début de la saison 2026 de Formule 1, qui marquera la première course de Cadillac.

"General Motors et TWG Motorsports ont uni leurs forces dans le cadre d’une mission audacieuse : construire une équipe de Formule 1 typiquement américaine. C’est un plaisir de voir Keanu Reeves accompagner le parcours de l’équipe Cadillac F1 jusqu’à sa première saison en championnat du monde de Formule 1" a déclaré Mark Reuss, PDG de General Motors.