Le circuit de F1 Madrid confronté à un recours judiciaire

Le futur circuit urbain de Formule 1 de Madrid se heurte à un obstacle juridique : un tribunal local a émis un recours contestant l’approbation par la ville du nouveau circuit « Madring » entourant le parc des expositions de l’IFEMA.

Le 22e tribunal administratif de Madrid a accepté la plainte déposée par la Plateforme écologiste madrilène, via Liberum Natura, visant le permis de construire accordé par la mairie. Le groupe affirme que le processus d’approbation était "complexe, fragmenté et opaque", et critique l’utilisation de permis provisoires sans évaluation environnementale complète.

Des associations environnementales, dont ARBA, GRAMA et Jarama Vivo, ont condamné ce projet de 189 millions d’euros pour ce qu’elles qualifient de "graves manques de rigueur urbaine et environnementale", notamment compte tenu du caractère temporaire du circuit – qui doit être démantelé après dix ans.

Ils s’opposent également à l’utilisation "trop légère" d’une autorisation d’activité temporaire, "similaire à celles accordées pour l’installation de tentes lors des fêtes de quartier".

En réponse, la maire par intérim, Inma Sanz, a minimisé la décision du tribunal, insistant sur le fait que le projet repose sur des bases solides.

"Il s’agit d’un dossier minutieusement élaboré et approuvé par les services techniques de la Mairie de Madrid, avec jusqu’à 131 rapports d’études inclus dans ce Plan Spécial."

"Le projet a été très bien mené, non seulement par les services techniques de la Mairie, mais aussi par d’autres organismes, tant au sein de l’Administration générale de l’État que de la Communauté, qui approuvent la mise en œuvre du projet."