Lawson marque deux points au Sprint grâce à ’une stratégie osée’
Il remercie Racing Bulls de l’avoir laissé en piste sous Safety Car
Liam Lawson n’espérait pas marquer des points lors du Sprint F1 en Chine, mais il a pu y parvenir grâce à un travail très intelligent de son équipe. En effet, Racing Bulls a décidé de le laisser en piste pendant la neutralisation par la Safety Car.
Le Néo-Zélandais est alors remonté en cinquième place, et il a ensuite vu Oscar Piastri et Andrea Kimi Antonelli le dépasser, mais il a tenu pour aller chercher la septième place et inscrire deux points, ses premiers de la saison.
"C’est un très bon résultat, c’est très bien compte tenu de là où on s’est élancé, une décision stratégique osée, l’équipe a fait un très bon travail, rendons-lui ce qui lui appartient" a déclaré Lawson.
Il espère désormais faire mieux en course en termes de rythme pur : "Je suis très heureux de voir l’arrivée dans les points, on doit trouver un peu de rythme pour demain si l’on veut également se battre pour des points pendant la course."
Le debriefing du GP de Chine F1 2026
Le debriefing du Grand Prix de Chine de ce week-end aura lieu lundi 16 mars à 20h30.
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Racing Bulls
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