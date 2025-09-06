Cadillac F1 voulait un jeune pilote... avant de rencontrer Perez

Cadillac F1 a révélé qu’elle envisageait de recruter un pilote moins expérimenté avant que Perez ne fasse forte impression.

Le mois dernier, Cadillac a annoncé que Sergio Perez et Valtteri Bottas seraient ses deux pilotes pour la saison 2026 de F1.

Ils formeront le tout premier duo de pilotes Cadillac en F1, et la marque américaine rejoindra la grille l’année prochaine en tant que 11e équipe.

Bottas a été pilote d’essai et de réserve de Mercedes après avoir échoué à garder un baquet de titulaire en 2025. Red Bull a limogé Perez fin 2024 et a passé la saison sur la touche.

Bottas était pressenti comme favori dès les premiers mois de 2025. Cependant, le choix de son coéquipier restait incertain, compte tenu des options de Cadillac.

S’exprimant lors des EL3 ce matin au Grand Prix d’Italie, Dan Towriss, président et directeur général de Cadillac F1, a révélé qu’ils envisageaient sérieusement un jeune pilote avant une réunion cruciale avec Perez.

"Valtteri a été le premier à s’engager. Pour le 2e pilote, nous voulions quelqu’un de plus jeune. Un jeune pilote ou un pilote de F1 avec moins d’expérience."

"Puis il y a eu une réunion organisée avec Sergio. Veut-il courir à nouveau ? Où en était-il dans sa carrière ? Quelles étaient ses aspirations ? Était-il enthousiaste à propos du projet, et que cherchait-il à faire ? Que lui restait-il à prouver dans sa carrière ?"

"Voilà les questions que nous nous posions. Et lors d’une réunion avec lui, l’expérience de Checo s’est véritablement manifestée. Il a parfaitement réussi son entretien et il est reparti très enthousiaste quant à sa candidature."

"Avant cela, nous recherchions un pilote plus jeune, mais il était fantastique, et l’expérience commence vraiment à se démarquer de celle de ceux qui n’ont pas encore piloté."

De nombreux pilotes moins expérimentés ont manqué le volant en Cadillac pour 2026. Mick Schumacher a eu des discussions positives avec Cadillac, mais il semble destiné à rester en Championnat du monde d’endurance.

Felipe Drugovich convoitait aussi le volant, lui qui attend toujours de monter en F1 depuis son triomphe en F2 en 2022. Le Brésilien est pilote d’essai et de réserve d’Aston Martin ces dernières saisons.

Mais la solution devrait s’appeler Colton Herta, qui va passer de l’IndyCar à la Formule 2, après avoir rejoint Cadillac comme pilote d’essai. Si Herta obtient le nombre de points de super licence nécessaire, il pourrait rejoindre l’écurie à temps plein en tant que pilote américain dans les années à venir.