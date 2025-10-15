Latifi refait surface après avoir obtenu son MBA à Londres

L’ancien pilote de Formule 1 Williams Nicholas Latifi a refait surface sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis deux ans, révélant qu’il avait obtenu son Master of Business Administration (MBA) à la London Business School.

Latifi, qui s’est retiré de la course professionnelle après avoir perdu son baquet en F1 à la fin de 2022, a déclaré avoir pris le temps de se concentrer pleinement sur le programme et de profiter de la vie étudiante sans distractions.

"Cela fait longtemps que je n’ai pas publié de message," a écrit le Canadien de 30 ans sur son compte Instagram.

"Je voulais prendre un peu de temps pour me concentrer pleinement sur mon MBA à la London Business School et profiter pleinement de cette expérience sans distractions. Je suis heureux d’annoncer que j’ai obtenu mon diplôme il y a quelques mois !"

Latifi a admis qu’il était initialement incertain quant à son retour aux études.

"N’ayant pas fait d’études de premier cycle, je ne savais pas à quoi m’attendre et j’avoue que j’étais un peu nerveux au début. Mais j’ai rapidement découvert à quel point la communauté de la LBS était chaleureuse et accueillante et j’ai noué des amitiés qui, je le sais, dureront toute ma vie."

Il a décrit ces deux dernières années comme "les plus enrichissantes" de sa vie.

"Elles ont été remplies d’apprentissage, de croissance, de nouvelles expériences et de souvenirs que je garderai à jamais," a écrit Latifi, laissant entendre que ses prochaines étapes ne sont peut-être pas loin.

"Je suis impatient de voir ce que l’avenir me réserve. Plus d’informations à venir bientôt," a-t-il conclu, ajoutant un emoji taquin.

Fera-t-il son retour en sport automobile ? Lors de ces dernières années un projet en Endurance avait été envisagé avant d’être finalement annulé, Latifi voulant se consacrer totalement à son MBA.

Latifi, dont le père Michael est un homme d’affaires milliardaire, a pris 61 départs en Formule 1 pour Williams entre 2020 et 2022, avec pour meilleur résultat une 7e place obtenue au GP de Hongrie en 2021. Il reste surtout malheureusement connu pour être celui qui a provoqué la voiture de sécurité à la gestion tant controversée par la FIA à Abu Dhabi en 2021, lors de la finale qui opposait Lewis Hamilton et Max Verstappen.