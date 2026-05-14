Vous allez craquer : Red Bull et Crocs dévoilent une collection inspirée de la F1

Red Bull Racing poursuit son expansion bien au-delà des circuits avec une nouvelle collaboration commerciale originale. L’équipe de Milton Keynes a dévoilé une collection en édition limitée réalisée avec Crocs, mêlant les codes visuels de la Formule 1 au style décalé et au confort caractéristique du fabricant américain. Entre références directes aux monoplaces Red Bull et accessoires personnalisables, cette gamme entend séduire aussi bien les passionnés de sport automobile que les amateurs de mode lifestyle.

La collection Red Bull Racing x Crocs se compose de deux modèles principaux accompagnés d’une série de charms Jibbitz destinés à personnaliser les chaussures. Au cœur de cette collaboration figure notamment la Crocband Clog, directement inspirée de la monoplace de Formule 1 de Red Bull Racing. Le modèle reprend plusieurs éléments de design rappelant l’architecture des F1 modernes.

La chaussure intègre ainsi un talon inspiré de l’aileron arrière, un détail surélevé évoquant le halo de sécurité ainsi qu’une miniature de pilote positionnée sur la partie supérieure (voir d’autres photos sous l’article).

D’autres références au sport automobile apparaissent également sur l’ensemble du design, avec des éléments rappelant les roues placés le long de la semelle ainsi que des lignes aérodynamiques traversant toute la structure de la chaussure. Un petit aileron avant est même intégré au-dessus de la zone des orteils afin de renforcer l’inspiration directement issue de la Formule 1.

Le second modèle de la collection, baptisé Classic Runner, adopte quant à lui une approche davantage tournée vers l’univers du sport automobile et des silhouettes de course.

Selon Red Bull et Crocs, cette version a été pensée "pour sembler aussi rapide qu’elle est confortable".

Le modèle se distingue par une silhouette plus fine, un amorti renforcé et une semelle extérieure en gomme conçue pour offrir davantage d’adhérence au quotidien.

La collection est également accompagnée d’accessoires Jibbitz personnalisables aux couleurs de Red Bull Racing. Inspirés du sport automobile, ces éléments permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de leurs chaussures selon leurs préférences.

Le communiqué précise que cette collaboration a été imaginée "pour tous les genres", avec une identité visuelle volontairement technique tout en restant centrée sur le confort, le style et l’individualité.

Les produits de la collection seront commercialisés à partir du 21 mai sur le site officiel de Crocs ainsi que chez plusieurs partenaires sélectionnés.