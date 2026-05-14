Verstappen impressionne et assure sa qualification aux 24H du Nürburgring dès la Q1

Max Verstappen a franchi une étape importante de son programme sur la Nordschleife en validant sa qualification pour les 24 Heures du Nürburgring, au terme d’une première séance qualificative riche en incidents et en rebondissements. Engagé au volant de la Mercedes-AMG GT3 n°3 alignée par son équipe, Verstappen Racing, et exploitée par Winward Racing, le quadruple champion du monde de Formule 1 a signé une performance solide sur la Nordschleife, posant les bases d’une participation officielle à la mythique épreuve d’endurance.

Dans des conditions piégeuses et sur un tracé réputé pour son exigence extrême, Verstappen a su répondre présent dès son entrée en piste, tout en évoluant dans un contexte marqué par plusieurs incidents graves et une météo changeante qui a fortement influencé la hiérarchie en fin de séance.

Dès l’ouverture de la séance de deux heures, le Néerlandais s’est rapidement installé dans le rythme au volant de la Mercedes GT3, signant d’abord un premier tour chronométré en 9:11.649 avant de monter progressivement en puissance. La réglementation impose à chaque pilote engagé de compléter au minimum deux tours chronométrés sur l’une des séances qualificatives, avec également l’obligation pour chaque voiture de se situer dans une limite de 120 % du meilleur temps de sa catégorie afin d’être admise au départ de la course.

La session a toutefois été marquée par un premier incident sérieux impliquant la Porsche 911 GT3 R de Lionspeed, sortie de piste avec Ricardo Feller au volant, provoquant une neutralisation. Peu après, un accident particulièrement spectaculaire a impliqué la Porsche du Black Falcon Team Zimmermann, heurtée alors qu’elle était immobilisée en bord de piste, entraînant une collision secondaire avec une voiture de Giti Tire Motorsport by WS Racing. Heureusement, tous les pilotes impliqués sont sortis indemnes, malgré la violence du choc, tandis qu’une enquête a été ouverte.

Au milieu de ces interruptions, Verstappen a poursuivi son programme et frappé fort à la mi-séance. Sur son quatrième tour lancé, il a signé un impressionnant 8:18.539, lui permettant de hisser la voiture en tête des feuilles de temps avec près de huit secondes d’avance à cet instant.

Cette performance a permis au pilote Red Bull de valider sa qualification pour l’épreuve de 24 heures, avant de passer le relais à ses coéquipiers, dont Daniel Juncadella.

Dans le dernier tiers de séance, la hiérarchie a toutefois évolué, notamment après l’amélioration de la voiture sœur, la Mercedes GT3 n°80, qui a pris les commandes grâce à un chrono de 8:14.957 signé par Fabian Schiller. Le contexte météorologique a également joué un rôle majeur, avec l’arrivée progressive de la pluie sur certaines portions de la Nordschleife, rendant la piste de plus en plus délicate, jusqu’à l’apparition de grêle dans la zone du virage 1.

Dans ces conditions, la Mercedes de Verstappen a progressivement reculé au classement pour finalement terminer troisième de cette première séance qualificative, derrière la Mercedes n°80 et la BMW M4 GT3 n°77. Malgré ce résultat, Verstappen a donc rempli sa mission principale : assurer la qualification pour la course.

La suite du programme s’annonce tout aussi exigeante avec une deuxième séance qualificative programmée en début de nuit, destinée à simuler des conditions différentes. Une participation de Verstappen est logiquement attendue pour poursuivre son acclimatation à l’environnement unique du Nürburgring.