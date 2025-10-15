Tsunoda confronté à de nouveaux problèmes de visa avant le GP des États-Unis

Yuki Tsunoda a de nouveau rencontré des problèmes de voyage, cette fois-ci alors qu’il tentait d’entrer aux États-Unis pour le Grand Prix qui se déroule ce week-end à Austin, au Texas.

Selon le journaliste Stevo Eisele de Novasport, qui voyageait dans le même avion que Tsunoda, le pilote Red Bull a été retenu à son arrivée d’Europe, ce qui fait écho à un incident similaire survenu l’année dernière à Las Vegas, où il avait été retenu pendant plus de deux heures en raison d’irrégularités dans ses documents d’immigration.

"Cela nous rappelle que même les pilotes de F1 portent généralement des vêtements normaux, transportent leurs propres bagages, luttent contre le décalage horaire et doivent tout de même faire la queue au contrôle des passeports," a écrit Eisele.

"Ils peuvent même rencontrer des problèmes inattendus, ce qui a de nouveau stressé Yuki cette fois-ci."

Eisele a expliqué que le pilote japonais avait de nouveau été "mis à l’écart de la queue" après son vol de 11 heures, bien que l’ampleur du problème ne soit pas claire à l’heure actuelle.

"Espérons que ce grand amateur de bonne cuisine et d’anime japonais ne sera pas refoulé," a ajouté Eisele, soulignant que l’avenir du pilote de 25 ans en Formule 1 reste incertain.

Le Dr Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, a récemment confirmé que les décisions concernant la composition de l’équipe pour 2026, y compris la place de Tsunoda dans le programme, seront prises après le Grand Prix du Mexique la semaine prochaine.