Lando Norris récompensé aux Laureus après son titre en F1

Champion du monde en titre de la Formule 1, Lando Norris continue d’étoffer un palmarès déjà impressionnant. Le Britannique a décroché le trophée Laureus de la révélation mondiale de l’année lors d’une cérémonie organisée hier soir à Madrid, confirmant son changement de dimension sur la scène sportive internationale.

Quelques jours seulement après avoir été inclus dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de 2026 du magazine TIME, le pilote McLaren F1 s’est une nouvelle fois retrouvé sous le feu des projecteurs, cette fois aux côtés de l’élite du sport mondial.

Lors de cette cérémonie madrilène, d’autres grandes figures du sport ont également été mises à l’honneur. L’Espagnol Carlos Alcaraz a été sacré sportif mondial de l’année, tandis que le Nord-Irlandais Rory McIlroy a reçu le prix du retour de l’année.

Cette distinction vient couronner une saison 2025 exceptionnelle, marquée par la conquête de son premier titre mondial après un duel intense face à Max Verstappen et son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri.

"Ce soir était une soirée très spéciale," a confié Norris après avoir reçu son trophée des mains de la légende britannique du cyclisme Chris Hoy, sextuple champion olympique.

"J’ai réussi à remporter le Laureus de la révélation mondiale de l’année, l’un des prix les plus prestigieux qu’un athlète puisse gagner."

"À tous ceux qui ont voté pour moi, au comité de nomination des Laureus, merci beaucoup de m’avoir attribué ce prix incroyable. Je suis très honoré d’être reconnu aux côtés de tant de personnes incroyables contre lesquelles j’étais en lice, ainsi que de ceux qui ont remporté ce prix par le passé."

Le parcours de Norris, de jeune espoir à champion du monde, s’apparente à un véritable conte moderne du sport automobile. Arrivé chez McLaren à seulement 17 ans, il a gravi les échelons méthodiquement : pilote d’essais, pilote de réserve, puis titulaire à partir de 2019.

Après des débuts prometteurs rapidement transformés en podiums réguliers, son premier succès en Grand Prix, décroché à Miami en 2024, a marqué un tournant décisif dans sa carrière.

La saison suivante l’a vu changer de statut, avec sept victoires, une régularité remarquable et une solidité mentale à toute épreuve face à Piastri qui avait dominé une majeure partie de la saison 2025. Il a également contribué à offrir à McLaren un deuxième titre constructeurs consécutif avec une certaine aisance.

Avec ce trophée Laureus, Norris rejoint un groupe très restreint de pilotes de Formule 1 ayant été distingués, aux côtés de noms prestigieux comme Lewis Hamilton, Jenson Button, Daniel Ricciardo ou encore Nico Rosberg, dernier représentant de la discipline récompensé en 2017.

Malgré cette reconnaissance individuelle, le Britannique a tenu à souligner le rôle déterminant de son entourage dans cette réussite.

"Comme toujours, je dois adresser un grand merci à toute mon équipe, à tous ceux chez McLaren, ainsi qu’à mon équipe personnelle," a-t-il ajouté.

"Tous ceux qui ont fait partie de ce parcours avec moi peuvent aussi recevoir ce prix. Merci beaucoup à tous."