Lance Stroll dément avoir demandé à son père de quitter la F1

Lance Stroll a balayé du revers de la main les rumeurs selon lesquelles il aurait demandé à son père, le milliardaire Lawrence Stroll, la permission de quitter la Formule 1.

Un commentateur brésilien réputé a récemment affirmé que le Canadien avait formulé cette demande l’an dernier et cette saison encore, dans un contexte d’erreurs récurrentes et de questions sur sa motivation et ses résultats.

"Je ne sais pas d’où ça vient," a déclaré Stroll à Monza.

"Je suppose qu’il voulait juste dire quelque chose. Ce n’est pas prévu et je n’ai jamais voulu le faire."

Au contraire, le Canadien de 26 ans insiste sur le fait qu’il se réjouit de l’avenir d’Aston Martin. Il n’y a pas beaucoup de raisons de ne pas sourire à l’idée qu’Adrian Newey conçoive la voiture de l’année prochaine.

"C’est une période passionnante," a ajouté Stroll.

L’ancien directeur de Racing Bulls, Franz Tost, estime que l’arrivée de Newey à Silverstone a eu un impact considérable.

"Il y a probablement plusieurs raisons," dit-il lorsqu’on l’a interrogé sur le déclin de Red Bull en 2025.

"Mais le facteur principal est certainement le départ de plusieurs dirigeants. Adrian Newey est tout simplement un génie. Personne d’autre ne possède son expérience dans la voie des stands, et il démontrera une fois de plus son expertise chez Aston Martin."

Aston Martin a déjà progressé cette saison, Fernando Alonso attribuant les progrès à une meilleure utilisation de son usine.

Lance Stroll a en tout cas de bonnes ondes à Monza. Il a toujours piloté pour des équipes de milieu de tableau et a su signer de bons résultats sur le Temple de la Vitesse.

En 2017, il s’est élancé du Grand Prix d’Italie depuis la première ligne de la grille, terminant finalement septième. En 2020, il est monté sur le podium aux côtés de Pierre Gasly et Carlos Sainz.

Stroll a admis avoir toujours aimé piloter à Monza et attendre avec impatience ce week-end de course avec Aston Martin.

"De bons souvenirs de 2017 et 2020, c’est sûr. C’est un circuit sur lequel j’ai toujours plaisir à revenir. Le circuit, les fans, l’énergie qui règne tout au long du week-end, c’est vraiment spécial. C’est vraiment unique. Les fans de sport automobile italiens sont uniques, c’est sûr."

"Et puis, vous savez, avoir grandi en faisant du karting dans ce pays, avoir passé beaucoup de temps en Italie, c’est un peu comme un retour aux sources quand on revient courir ici ou à Imola."