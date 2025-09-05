Election FIA : Tim Mayer reçoit un soutien de poids pour la présidence
"La FIA est censée être un service, et non une organisation qui impose sa volonté"
Le prochain président de la FIA, s’il est élu, pourrait être soutenu par un membre de la famille royale néerlandaise.
Le prince Bernhard d’Orange-Nassau, cousin du roi Willem-Alexander et copropriétaire de Zandvoort, a été pressenti pour devenir conseiller stratégique de Tim Mayer, l’Américain qui se prépare à défier le président sortant Mohammed Ben Sulayem lors des élections de décembre.
Mayer, ancien commissaire de la FIA qui a quitté l’instance dirigeante après un conflit avec Ben Sulayem, a confirmé cette démarche.
"Bernhard a fait ses preuves et je pense qu’il possède des qualités essentielles pour l’avenir du sport automobile. Et pas seulement pour le sport automobile, mais aussi pour la mobilité mondiale. Car la FIA va bien au-delà du sport."
"De plus, le GP de Zandvoort a été un exemple incroyable pour tous et pour tous en matière de développement durable. Bernhard a accompli beaucoup en tant qu’entrepreneur et sait créer des liens."
"C’est extrêmement important pour la FIA : en tant que fédération, vous entretenez de bonnes relations avec toutes vos parties prenantes."
Van Oranje, 55 ans, est actif dans le sport automobile depuis des décennies, de la participation à des épreuves de GT néerlandaises à la copropriété de Zandvoort depuis 2016. Il a joué un rôle déterminant dans le retour de la Formule 1 aux Pays-Bas en 2021, bien que l’événement disparaisse à nouveau après 2026 pour des raisons financières.
Mayer insiste sur le fait que sa campagne marque une rupture avec le règne tumultueux de Ben Sulayem. Et veut penser à tous les échelons quand il faut s’attaquer aux coûts.
"Nous devons réduire considérablement les coûts. Pas qu’en F1 avec les plafonds budgétaires. Personne n’en voulait au départ et maintenant c’est une bénédiction."
"Il faut aller plus loin, plus profond. Une saison de Formule 4 coûte déjà 600 000 euros. C’est évidemment absurde."
"De plus, beaucoup de choses sont beaucoup trop complexes et nous devons améliorer nos relations avec tous les clubs de mobilité du monde entier. En bref, il est temps d’opérer un changement de culture."
"La FIA est censée être un service, et non une organisation qui impose sa volonté. C’est pourquoi nous accueillons favorablement les conseils d’une personnalité comme Bernhard, car il a démontré sa capacité à nouer des relations et a d’excellentes idées pour l’avenir d’une FIA transparente."
