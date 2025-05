’La victoire ne manque pas’ à Sainz, qui vise surtout un podium

Carlos Sainz aimerait réussir à gagner avec Williams F1, mais ce n’est pas une priorité pour le nouvel arrivant dans l’équipe. L’ancien pilote Ferrari assure qu’il est patient malgré l’impossibilité de gagner pour le moment, et il est tout autant heureux de participer au retour au premier plan d’un team aussi mythique que celui de Grove.

"C’est une bonne question. La victoire ne m’a pas vraiment traversé l’esprit, mais plutôt le podium. C’est ma première étape avec l’équipe, qui ne sera probablement pas atteinte avant l’année prochaine, ou l’année suivante, si nous faisons bien les choses. Mais la victoire ne me manque toujours pas" a déclaré Sainz.

"J’apprécie beaucoup le processus de reconstruction de l’équipe, rendre la voiture plus rapide, l’équipe meilleure et j’apprécie tout ce processus d’aide. J’ai l’impression que la première étape est un podium plutôt qu’une victoire. Mais si une victoire se présente, j’irai la chercher."

Et s’il envisage un podium avant une victoire, c’est parce qu’il a senti à Imola que c’était une vraie possibilité pour Williams : "Je pense qu’à Imola, nous n’étions pas loin d’un podium. Avec la vitesse que j’ai eue en qualifications, et en faisant une course parfaite dimanche, nous n’aurions pas été loin."

"Si vous voyez où était Alex - et j’étais devant lui avant mon premier arrêt - il se battait pour un podium. Je pense donc que sur une piste comme celle-là, même dans ces circonstances, nous n’étions pas loin. En même temps, nous avons encore besoin d’un peu d’aide de la part des autres. Je veux faire un podium par mérite, pas avec l’aide des autres."

Avant d’envisager un podium, l’Espagnol se fixe des objectifs personnels : "Je pense que je suis dans une période où je veux d’abord confirmer ma vitesse en qualification et en course. Je dois encore faire des progrès pour sentir que j’extrais le maximum de la voiture chaque week-end, et ensuite nous pourrons réfléchir."

"Mais je sens que j’ai besoin d’un peu plus de temps pour comprendre cela et pour interagir un peu mieux avec ces situations de course afin de reconsidérer mes attentes. Mais je ne vais pas mentir, les derniers week-ends m’ont donné de l’espoir et un énorme boost de motivation, et j’espère que tôt ou tard nous pourrons nous battre pour de plus grandes choses."