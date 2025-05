Domenicali défend l’expérimentation qui a eu lieu à Monaco

Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, a défendu la décision de la discipline d’introduire une règle spéciale pour le Grand Prix de Monaco, obligeant les pilotes à changer deux fois de pneus.

La nouvelle réglementation a dominé les discussions autour de la course du week-end dernier en principauté, mais n’a entraîné que peu de changements de position. Hormis l’abandon de Fernando Alonso suite à un problème technique, le seul changement dans l’ordre des 10 premiers pilotes est dû à l’arrêt au stand de Lewis Hamilton.

Cependant, Domenicali a déclaré que l’intensification des discussions autour des stratégies d’équipe justifiait la décision d’expérimenter en modifiant le règlement du championnat pour une seule épreuve.

"Nous savons que la largeur de la rue en Principauté est limitée et que les voitures sont assez imposantes, nous cherchons donc à attirer l’attention sur ce point."

"C’était formidable de voir que la veille, tout le monde pensait que tout le monde devait s’arrêter au stand dès le premier tour, et il y avait beaucoup de discussions, donc personne ne comprenait vraiment quoi que ce soit. Je pense que c’était la bonne tentative et l’attention était bel et bien là."

"Bien sûr, vous savez que les équipes ont éliminé pour la plupart cette stratégie. Le point positif, c’est que nous en parlons."

Plusieurs pilotes ont critiqué le changement de règlement par la suite, soulignant qu’il avait conduit les équipes à adopter des stratégies de « manipulation » plus extrêmes. Il s’agissait notamment de demander à un pilote de ralentir délibérément, retardant ainsi ses rivaux derrière lui, afin de permettre à son équipier de faire son arrêt au stand.

Alexander Albon, l’un des pilotes ayant suivi les instructions de ralentir délibérément, a qualifié la course de « très moche » et s’est excusé auprès des fans par la suite. Son coéquipier Carlos Sainz a déclaré que la nouvelle règle avait eu l’effet inverse et que la manipulation du rythme n’était « pas la façon dont je rêve de courir à Monaco ».

Lando Norris a déclaré que la F1 cherchait à « fabriquer » les courses en donnant aux pilotes plus de chances de gagner grâce à la chance plutôt qu’à leur talent. Avant l’événement, Charles Leclerc avait déclaré que la F1 devrait être prête à abandonner cette règle si elle n’améliorait pas les courses. Domenicali n’a pas indiqué si elle serait maintenue l’année prochaine.

Mais l’Italien a indiqué que la F1 avait discuté avec les promoteurs de l’événement concernant des modifications au circuit.

"Je pense qu’en 75 ans, ils ont déjà voulu essayer quelque chose de différent. Nous discutons avec la ville, mais comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas facile du tout. Alors profitons de cet événement qui a été, au final, fantastique."

"L’événement de Monaco a été incroyable. Nous n’avons jamais eu autant de monde, autant de bateaux, autant d’attention. Cela signifie que l’événement lui-même répond aux attentes de la Formule 1, et c’est vraiment formidable."