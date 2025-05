F1, America’s Cup, margaritas : Newey avait l’embarras du choix

Adrian Newey a révélé qu’il a hésité longuement avant de signer chez Aston Martin F1, car il envisageait aussi la possibilité d’une retraite bien méritée. Mais le directeur technique de l’équipe de Silverstone a aussi eu d’autres possibilités.

"J’ai démissionné de Red Bull pour toute une série de raisons et, à ce moment-là, je n’avais vraiment aucune idée de ce que j’allais faire ensuite" a-t-il déclaré. "Je me suis donc assis, j’ai réfléchi et j’ai discuté avec Mandy, ma femme, de ce que nous devions faire."

"Cela allait de la détente et des vacances au soleil, en buvant beaucoup de margaritas ou quelque chose comme ça, jusqu’à la reprise du travail. Et puis, si c’était le travail, qu’est-ce que ce serait ?" poursuit Newey, qui a réfléchi à retourner concevoir un bateau pour la Coupe de l’America.

"L’America’s Cup est très intéressante, c’est un univers parallèle. Les technologies sont toutes très similaires. La seule chose que je n’aime pas dans l’America’s Cup, c’est qu’il n’y a pas de droit de réponse. Il y a une compétition tous les quatre ans."

"Et entre le moment où le bateau est mis à l’eau et celui où vous participez à la compétition, il ne s’écoule que deux mois au maximum. Donc, si vous n’avez pas une bonne conception dès le départ, vous n’avez pas vraiment le temps de régler le problème."

"Alors qu’en Formule 1, même si vous ne commencez pas bien la saison, si l’architecture fondamentale de la voiture est correcte, si vous avez le bon bloc propulseur et d’excellents pilotes, vous pouvez renverser la vapeur. McLaren en est un très bon exemple."

Concepteur des supercars routières que sont l’Aston Martin Valkyrie et la Red Bull RB17, encore en cours de peaufinage, Newey a aussi hésité à choisir cette branche : "Les voitures de route m’ont toujours intéressé. J’ai apprécié le projet Valkyrie, j’apprécie le projet RB17 car je suis toujours impliqué dans ce projet."

"Mais je pense que ce que j’ai aimé dans ma carrière, c’est cette combinaison entre l’homme et la machine, l’effort sportif - le fait que chaque semaine, ou très souvent maintenant chaque semaine, vous êtes sur le devant de la scène."

Le tourbillon de la Formule 1 était finalement trop difficile à quitter : "Je compare la F1 à mes amis de l’université qui sont allés dans l’aéronautique, travaillant sur des avions pour des sociétés comme British Aerospace ou Rolls Royce."

"Ils travaillent sur des projets où l’on ne voit pas voir ce sur quoi on travaille pendant 10 ou 15 ans. Il n’y a pas beaucoup de retour d’information. J’ai donc pensé qu’il fallait que l’homme et la machine soient à nouveau en compétition."