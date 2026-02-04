La seule F1 absente à Barcelone : pari risqué ou coup de maître de Williams ?

Seule équipe absente du shakedown de Barcelone, Williams a vécu un début de préparation hivernale pour le moins inhabituel. Alors que toutes les autres écuries ont pu faire rouler leurs nouvelles monoplaces sur le Circuit de Catalunya, la FW48 est restée clouée à Grove. Une situation embarrassante sur le papier, mais que le directeur de l’équipe, James Vowles, estime finalement bénéfique à plus long terme.

La FW48 a en effet été la seule voiture à ne pas prendre la piste durant les cinq jours de roulage en Espagne. Williams doit désormais combler ce retard à l’occasion des deux sessions d’essais à Bahreïn, avant l’ouverture de la saison en Australie. En cause : un retard dans la production de certaines pièces, lié au programme de construction de la monoplace, qui a empêché l’équipe d’acheminer la voiture à temps pour Barcelone.

Vowles avait déjà expliqué que Williams entamerait sa saison par une journée de tournage, avant les six jours d’essais collectifs à Bahreïn prévus sur les deux prochaines semaines. Le patron britannique a toutefois tenu à rappeler que l’absence à Barcelone relevait d’un choix, plus que d’une impossibilité totale.

"Nous aurions pu y arriver, mais en faisant cela, j’aurais complètement bouleversé l’impact sur les pièces de rechange, les composants et les évolutions prévues pour Bahreïn, Melbourne et au-delà. Je maintiens que la bonne décision était de s’assurer que nous arrivions à Bahreïn correctement préparés, et également prêts pour Melbourne," a-t-il répété lors de présentation de la FW48 hier à Grove, devant les employés et ses pilotes.

Convaincu du potentiel de sa monoplace, Vowles n’a pas hésité aussi à qualifier la FW48 de "meilleure Williams conçue depuis son arrivée à la tête de l’équipe". Mais elle n’a toujours pas pris la piste !

Alex Albon et Carlos Sainz ont ainsi été mobilisés pour participer aux travaux de simulation. Certes, Williams n’a pas accumulé de kilométrage réel comparable aux 500 tours parcourus par Mercedes, mais Vowles se montre confiant quant à la pertinence du travail accompli.

"En réalité, c’est le simulateur avec les pilotes qui est vraiment important. Il utilise un ensemble corrélé fourni par Mercedes High Performance Powertrains, lui-même corrélé aux roulages de Barcelone, et c’est essentiel de le préciser."

"Si rien ne remplace totalement la piste, certaines problématiques ont déjà été largement anticipées. Il y a beaucoup de choses qui nous aideront une fois en piste et, évidemment pour les pilotes, ils ont besoin de ressentir les forces. Ce que nous essayons de reproduire est déjà très proche de la réalité, notamment pour tout ce qui concerne la gestion de l’énergie. C’est donc moins une inquiétude."

"Le deuxième point, c’est que chaque circuit est tellement différent en termes d’énergie et ce sera l’un des principaux enseignements de cette année. Mais nous sommes capables de le reproduire en ayant de vrais pilotes de course sur le simulateur tous les jours. C’est un outil devenu crucial pour préparer les roulages."

Avec 2300 kilomètres accumulés par Mercedes, et de nombreuses données fournies également par Alpine et McLaren, Williams bénéficie indirectement de l’énorme volume de travail réalisé par son motoriste. Sans vouloir dépendre excessivement des autres, Vowles souligne l’avantage structurel dont bénéficie son équipe.

"Mercedes est extrêmement forte dans ce domaine. Je pense qu’Alpine a probablement une courbe d’apprentissage plus raide que la nôtre. Nous sommes intégrés avec Mercedes depuis très longtemps, et nous utilisons aussi leur boîte de vitesses, ce qui fait une différence."

"Je pense donc que notre situation est différente et peut nous donner un avantage à ce niveau-là, mais ce que je peux dire, c’est que la voiture s’assemble très bien. L’intégration est là, mais il faut évidemment la valider correctement à Bahreïn en roulant de manière constante avec un kilométrage élevé."

Le vrai point d’interrogation : l’aérodynamique

Avec six jours d’essais disponibles à Bahreïn, Williams démarre malgré tout avec un handicap, tentant de rattraper les trois jours d’avance dont bénéficient presque toutes les autres équipes. Une fois la FW48 enfin en piste, Vowles sait exactement où se situera la priorité absolue.

"La priorité numéro un pour moi, c’est que nous n’avons pas encore caractérisé notre package aérodynamique, ni notre dynamique véhicule, ni notre suspension en réel. On peut tout faire dans un environnement de simulation ou sur des bancs d’essai, mais il faut que tout soit correctement caractérisé et corrélé pour s’assurer que l’on n’a pas pris une mauvaise direction. C’est la plus grosse pièce manquante aujourd’hui."

En revanche, le Britannique se montre beaucoup plus serein concernant l’adaptation des pilotes.

"Je ne suis pas inquiet concernant la charge pour les pilotes. Il y en a clairement davantage sur le volant. C’est une façon très différente de piloter la voiture ou d’utiliser les systèmes électriques. Mais cela, nous l’avons très bien reproduit dans notre simulateur ; c’est pour cela que nous avons investi des dizaines de millions dans cette installation."

"Chaque circuit est tellement différent que les spécificités de Barcelone ne se transposent pas forcément à Bahreïn ou Melbourne. Ce qui compte, c’est cette caractérisation, pour s’assurer qu’il n’y ait pas de mauvaises surprises."

"S’il n’y en a pas, alors ce ne sera probablement pas trop pénalisant. Mais s’il y a le moindre problème, cela peut nous mettre en difficulté pendant une semaine ou deux."

L’absence à Barcelone surprenait d’autant plus que Williams affichait clairement sa priorité pour la saison 2026, sacrifiant une partie des ressources de développement 2025 afin de mieux aborder la future révolution réglementaire. Une stratégie accompagnée de profondes transformations structurelles, après une période financièrement critique il y a encore cinq ans.

Ce retard ne résulte toutefois pas d’un défaut de conception, mais d’une approche trop agressive dans les phases finales de construction de la voiture, révélant certaines limites de la chaîne d’approvisionnement et des processus de fabrication.

Cinquième du championnat constructeurs en 2025, Williams vise désormais un retour dans le top 4 - un objectif que Vowles sait extrêmement ambitieux.

"Nous ne sommes pas naïfs face au défi qui nous attend, ni face à celui auquel nous faisons face aujourd’hui. Le saut de la cinquième à la quatrième place est, d’après mon expérience, exponentiellement plus difficile que tout ce que nous avons déjà accompli."

"La seule façon d’y parvenir face à des concurrents qui progressent eux aussi, c’est de repousser les limites absolues et d’être courageux dans les décisions que l’on prend."

"Nous ne nous attendons pas à nous battre pour le championnat, mais nous considérons que 2025 est notre nouvelle base établie, la 5e place est la base, et que nous devons continuer à faire progresser l’entreprise année après année à partir de là."

Une dynamique commerciale en plein essor

Pour accompagner cette trajectoire sportive, Williams bénéficie d’un succès croissant sur le plan commercial. Autour du partenaire titre Atlassian, l’écurie a récemment annoncé ou prolongé des accords avec Kraken, Sparco, Wilkinson Sword, Anthropic, BNY et Barclays.

Un engouement que Vowles relie directement aux progrès visibles de l’équipe.

"La réussite de l’équipe commerciale va évidemment de pair avec les performances en piste de l’an dernier, et pas seulement de l’an dernier. Si vous regardez le chemin que nous parcourons, c’est un vrai parcours. Il est tangible aujourd’hui, et je pense que tout le monde peut voir et ressentir que nous investissons et que nous avançons."

"Pour être clair, tout le monde a été extrêmement soutenant vis-à-vis des décisions que nous prenons, car le parcours ne se limite pas à un mois. Ce n’est pas les essais, ce n’est même pas Melbourne, et ce n’est certainement pas seulement 2026 - c’est bien plus long que cela."

"C’est le chemin que nous leur avons expliqué en arrière-plan : voici ce que nous faisons, étape par étape. Voici les investissements que nous réalisons. Voulez-vous en faire partie ? Leur soutien repose sur cette vision. Fondamentalement, ils voient cela comme quelque chose de bien plus large que le simple fait d’avoir manqué Barcelone."