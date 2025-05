La politique de McLaren F1 a encore fait sourire Red Bull

Le Dr Helmut Marko admet que son « plan B » pour le GP de Monaco s’est concrétisé grâce aux tergiversations sur la hiérarchie des pilotes chez McLaren F1.

Le conseiller de Red Bull a déclaré avant la course du week-end dernier que si la voiture s’avérait à nouveau inadaptée aux caractéristiques de la voiture, il espérait au moins que Lando Norris retrouve sa forme et batte son coéquipier chez McLaren et leader du championnat, Oscar Piastri.

En effet, Max Verstappen n’a finalement pu faire mieux que la quatrième place sur la grille et sous le drapeau à damier, même si son retard sur les McLaren a été minime.

"Oui, car cette fois, Norris a gagné et Piastri n’a terminé que troisième," a déclaré Marko.

Contrairement à McLaren, avec deux pilotes performants et une politique d’égalité des pilotes, Verstappen n’a pas d’autre pilote Red Bull avec qui partager les points.

Lorsqu’on lui demande combien de temps McLaren peut se permettre de laisser Norris et Piastri se ravir des points, Marko sourit : "Demandez à McLaren !"

L’ambiance est au beau fixe chez Red Bull, car – à part Monaco – les dernières mises à jour ont permis à Verstappen de retrouver la pole et de remporter des victoires.

Le quadruple champion du monde a quitté le paddock monégasque dimanche en déclarant que Barcelone pourrait être un week-end digne d’Imola pour Red Bull.

"C’est ce que nous espérons," acquiesce Marko.

"Les qualifications sont également très importantes à Barcelone, car les dépassements sont très difficiles sur ce circuit. Si les pneus s’usent, il y a encore une chance de dépasser dans la ligne droite de départ et d’arrivée et dans la ligne droite du retour."

Red Bull espère également que la limitation de la flexibilité de l’aileron avant, qui commence ce week-end, nuira le plus à McLaren.

"C’est en tout cas ce que l’on dit," admet Marko. "Je suis curieux de voir si c’est vraiment le cas."

Fernando Alonso a été interrogé hier à Barcelone sur les chances de Verstappen de remporter un cinquième titre mondial consécutif, même si le Néerlandais compte actuellement 25 points de retard sur Piastri.

"On ne peut pas l’exclure, car c’est un autre génie de la Formule 1. On parle d’Adrian Newey, qui peut faire des choses exceptionnelles, et je pense que Verstappen en est capable aussi. Il le fait cette année, donc on ne peut jamais l’exclure de la lutte pour le titre."

"Mais oui, cette lutte est certainement la plus acharnée qu’il ait jamais menée, et McLaren est probablement le team favori."

Par ailleurs, Jos, le père et co-manager de Verstappen, a laissé entendre que Red Bull en faisait actuellement suffisamment pour empêcher le camp néerlandais de déclencher une clause de sortie contractuelle.

"Oui, pour l’instant, ils sont dans les clous. Ils doivent être très heureux chez Red Bull en ce moment de l’avoir à bord. Et je pense qu’ils en sont conscients."

"C’est un jeune homme très gentil, mais ne le mettez pas en colère ; il pourrait alors être très méchant. Mais pas quand il a l’impression que son équipe fait tout pour gagner. Et en ce moment, je crois qu’il a ce sentiment."