Aston Martin F1 : Pas de ’dispute’ entre Newey et Cowell sur le simulateur

Le premier désaccord public entre Adrian Newey et la direction d’Aston Martin F1 est apparu lors du Grand Prix de Monaco.

Après avoir travaillé intensément sur le tout nouveau projet de voiture 2026 de l’équipe depuis son arrivée à Silverstone en mars, Newey a fait sa première apparition sur unGrand Prix le week-end dernier, vêtu de sa nouvelle tenue verte.

Il a révélé que malgré les investissements considérables du propriétaire de l’équipe, Lawrence Stroll, dans les infrastructures, "certains de nos outils sont faibles".

"En particulier le simulateur. Il nécessite beaucoup de travail car il n’y a pas de corrélation pour le moment, et c’est un outil de développement fondamental. L’absence de pertinence de ce simulateur est une contrainte, mais nous devons travailler en attendant. C’est probablement un projet sur deux ans."

Interrogé sur ces commentaires légèrement alarmants, qui pourraient exclure l’équipe de la lutte pour le championnat pour au moins ces deux années, le directeur de l’équipe, Andy Cowell a débord relativisé les propos de Newey (à lire ici).

Pressé d’en dire plus dans une nouvelle interview sur les problèmes du simulateur, Cowell a évoqué un autre calendrier.

"Nous n’aurons pas besoin de deux ans," a-t-il insisté.

"Il faut juste du temps pour peaufiner ces choses, mais ce n’est pas une question d’années, c’est une question de mois."

"Lors du debriefing de Monaco, nous parlions justement de ce que le pilote a dit dans le simulateur et de ce que la piste a dit, et oui, il y a un décalage. Que faisons-nous maintenant ?"

"Nous utilisons toujours le pilote dans le simulateur, mais nous sommes un peu plus prudents quant aux changements de configuration. Mais nous n’aurons pas besoin de deux ans, et il ne s’agit pas d’une dispute entre Adrian et moi."

"Avec le temps, on gagne en confiance, on l’utilise donc comme un outil de développement, et on peut alors vraiment l’exploiter. C’est la voie que nous empruntons, ce qui, je pense, n’est pas inhabituel pour une équipe qui introduit un nouvel outil."

Alonso voit Newey comme une sécurité pour le projet 2026

Aston Martin est l’une des équipes qui devrait réaliser les plus grands progrès avec l’adoption de la nouvelle réglementation moteur et châssis l’an prochain, avec Alonso, Newey et l’arrivée des moteurs Honda d’usine.

"Nous travaillons tous sur la voiture 2026," a déclaré Alonso hier lors d’une réunion préparatoire au Grand Prix d’Espagne, "mais sans aucune référence à une autre voiture – juste ce que nous voyons de la nôtre."

"Nous devons donc faire confiance à nos équipes, à nos installations, à nos ingénieurs, et aussi à Adrian Newey, ce qui est peut-être notre plus grande sécurité. Nous n’avons aucune garantie, mais nous avons les meilleurs pour construire la voiture."

"Cela doit donc nous aider, quoi qu’il arrive."

Aston Martin assume également une plus grande responsabilité dans la conception de ses F1, passant d’une motorisation Mercedes client à des moteurs Honda d’usine.

"Nous allons également fabriquer la boîte de vitesses pour la première fois dans l’histoire de l’écurie," a souligné Alonso.

"Cette écurie a toujours acheté sa boîte de vitesses et son moteur chez Mercedes, mais le moteur viendra désormais de Honda, et la boîte de vitesses sera fabriquée en interne pour la première fois. Ce sont également des défis à ne pas sous-estimer, et nous devons travailler dur pour les relever."