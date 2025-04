La philosophie de course de Red Bull et Verstappen critiquée après Djeddah

Andrea Stella, le directeur de McLaren, a insisté sur le fait que Red Bull aurait dû demander à Max Verstappen de céder la tête pour éviter une pénalité lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite de Formule 1.

Verstappen a perdu une victoire probable à Djeddah le week-end dernier après avoir été contraint de purger une pénalité de cinq secondes qui l’a rétrogradé à la deuxième place derrière Oscar Piastri.

Le Néerlandais s’était aligné en pole position, mais un départ plus lent que son rival a permis à Piastri de se rapprocher de la Red Bull à l’approche du virage 1.

Piastri a conservé la ligne intérieure, mais c’est Verstappen, à l’extérieur, qui a volontairement pris l’avantage en se laissant glisser devant la McLaren et en coupant dans le virage 2 pour conserver sa première position.

Verstappen a argué d’avoir été poussé au large, mais les commissaires ont estimé qu’il avait pris un avantage qui ne lui était pas dû et lui ont infligé une pénalité qu’il a purgée lors de son arrêt au stand.

Malgré l’insistance de Red Bull sur le fait que Verstappen était en tête à la corde et avait droit au virage, Stella a contesté cette affirmation, affirmant que la bonne décision avait été prise.

"En toute honnêteté, la situation au virage 1 était très serrée entre Oscar et Verstappen."

"Mais vous savez que la F1 est un sport où les marges sont minces, et cette fois, Oscar, grâce à un excellent départ sur la grille et à sa position à l’intérieur du virage 1, légèrement devant Max, a pu maintenir la voiture dans les limites de la piste. Il a donc pris le dessus et, évidemment, dans cette situation, il est impossible de dépasser hors piste."

L’incident présente des similitudes avec celui survenu à Bahreïn. Et Stella a rappelé comment McLaren avait demandé à Lando Norris de rendre une place à la Ferrari de Lewis Hamilton après son dépassement hors des limites de la piste le week-end précédent.

"Je pense que le cas de Verstappen est très clair et, comme avec Lando à Bahreïn, vous vous souviendrez que nous avons réalisé que nous dépassions Hamilton hors piste. Même si Hamilton nous a fait sortir de la piste, nous avons simplement demandé au pilote de lui rendre sa position. Je pense donc que c’est clair. Cela ne devrait pas créer de controverse."

"Mais Red Bull et Verstappen ne semblent pas avoir la même philosophie de la course propre et juste..."

Un autre concurrent de Verstappen, George Russell, n’était pas surpris par la pénalité de cinq secondes.

"Non, pas du tout ! Honnêtement, j’ai été assez surpris qu’il ne rende pas la position immédiatement."

"Mais c’est Max. Je n’ai rien de plus à dire."

Hier déjà, l’ancien directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley, a admis qu’il aurait géré cela de manière différente (à lire ici).