Aston Martin F1 admet avoir des défauts de jeunesse avec sa soufflerie

Malgré d’importants investissements industriels, la présence d’Adrian Newey et les rumeurs concernant Max Verstappen, Aston Martin F1 est sans doute « la dernière équipe » sur la grille.

Cette phrase est sortie de la bouche du double champion du monde Fernando Alonso lors du week-end du Grand Prix d’Arabie Saoudite, où, après le drapeau à damier, il a avoué être épuisé – et toujours sans un seul point à son actif en 2025.

Cependant, bien que Newey travaille sur la planche à dessin depuis près de deux mois, l’équipe de Silverstone ne développera probablement pas cette monoplace verte.

Cependant, des rumeurs commençaient à circuler selon lesquelles la toute nouvelle soufflerie d’Aston Martin produirait des résultats qui ne correspondraient pas aux données de l’ancienne soufflerie.

Interrogé en Arabie saoudite sur les raisons pour lesquelles la voiture 2025 est sans doute encore plus lente que l’Aston Martin de 2024, pourtant très similaire, le nouveau directeur de l’équipe, Andy Cowell, a confirmé des problèmes de corrélation.

"L’an dernier, nous avons eu du mal à faire la différence entre ce que la soufflerie et les outils nous annonçaient comme étant susceptible de rendre la voiture plus rapide et ce qui l’a réellement rendue plus rapide."

"Lorsque vous rencontrez ces problèmes et que vos concurrents améliorent la performance de leurs voitures, vous prenez du retard. Nous disposons d’une nouvelle usine et d’excellents outils, mais nous devons optimiser leur utilisation pour gagner en précision."

Quant aux raisons pour lesquelles l’équipe a pratiquement abandonné 2025, il a expliqué : "Il reste 20 courses cette année mais cinq ans pour le prochain changement de réglementation (après 2026). C’est pourquoi nous investissons dans le nouveau règlement et que la priorité de notre développement aérodynamique est axée sur 2026."

"Pouvons-nous tirer davantage de la voiture ? Oui, je le pense. Il y a de nombreux aspects sur lesquels nous pouvons revenir et nous pouvons tirer davantage de performance. Est-ce suffisant pour gagner des courses ? Non. Mais nous apprenons à connaître cette voiture, ainsi que tous les nouveaux équipements dont nous disposons à l’usine, et comment les faire progresser."

"Nous pourrions tout miser sur 2025, nous progresserions, mais nous serions dans une mauvaise position de départ en 2026, ce qui se répercuterait sur 2027, 2028 et 2029. Nous avons eu des discussions en interne avec Lawrence et Adrian sur notre situation actuelle et les actions à entreprendre."

"Les essais CFD et en soufflerie sont limités, et les décisions doivent être prises en fonction des données. Nous ne pouvons pas paniquer maintenant et changer nos convictions."

Newey reste en retrait de 2025... et des soucis de soufflerie

Alonso a récemment déploré que Newey n’ait pas encore de « grandes idées » sur la manière d’améliorer rapidement la F1 de 2025.

"90 % de la création d’une voiture se fait en usine, et c’est là que nous souhaitons qu’Adrian soit présent," répond Cowell.

"Tous ceux qui passent devant son bureau disent qu’à chaque fois qu’ils le voient, il dessine sur son tableau. Il ne participe pas aux réunions, ne répond pas aux e-mails, il prépare simplement une voiture rapide. Et nous soutenons tous ce processus."

Concernant les problèmes liés à la mise en place des nouvelles installations, Cowell ne les a pas nié mais met cela sur le compte des "inévitables défauts de jeunesse."

Et il a également déclaré : "Adrian est très élogieux à propos du campus et est très positif quant à notre tunnel de soufflerie et à son aménagement."

"Il nous encourage bien entendu à vite améliorer son fonctionnement, notre façon d’exploiter la CFD et nos simulations. Adrian a des idées d’amélioration pour quasiment tout mais il consacre 100 % de son temps de conception à la saison 2026."

"Il a rejoint l’équipe en mars, ce qui lui a permis de se familiariser avec la réglementation et avec le travail de conception que nous avions réalisé les mois précédents."

"Les délais pour la monocoque et de la transmission sont serrés. Les voitures roulent plus tôt pour la saison 2026, les essais ont lieu fin janvier ; préparer une voiture pour cette date nécessite donc des décisions un peu plus tôt."

"Et il est clair que tout est nouveau – il n’y a aucun report – donc il y a beaucoup de travail et Adrian s’est concentré là-dessus."