Russell : la frustration ne l’empêche pas de garder le titre en F1 comme objectif

George Russell reste confiant de devenir champion du monde de F1 un jour, même s’il a détaillé la frustration des pilotes dans l’attente de leur heure de gloire.

Le pilote Mercedes a connu une saison mitigée, en raison des performances irrégulières de sa monoplace. La W16 de Mercedes F1 s’est également révélée difficile à maîtriser, même si Russell a obtenu de bons résultats à plusieurs reprises.

Le Britannique occupe la quatrième place du classement pilotes et compte six podiums sur les 14 Grands Prix disputés, dont une belle victoire au Grand Prix du Canada.

Malheureusement, devenir champion du monde est hors de question pour 2025, en raison de la supériorité de McLaren. Le simple fait de remporter une deuxième victoire cette année constituera un défi majeur en soi : seuls quatre pilotes ont remporté une course depuis le début de la saison, les deux pilotes McLaren, Verstappen et lui.

Pour de nombreux pilotes, chaque saison, la F1 consiste essentiellement à espérer être dans la bonne voiture au bon moment. Mais quand Russell a rejoint l’équipe, en 2022, Mercedes F1 s’est pris les pieds dans le tapis avec l’effet de sol et ne domine plus.

Ne pas pouvoir courir pour les titres et remporter des victoires régulières est frustrant pour Russell, qui a comparé la vie d’un pilote de F1 à celle d’un club de football de Premier League.

"Il y a la nécessité d’être patient en tant que pilote de F1, je veux dire que la F1 est un sport frustrant car vous êtes parmi les 20 meilleurs pilotes du monde, et pourtant, en une saison, vous n’avez peut-être que quatre pilotes différents qui remportent une course, et peut-être un maximum de deux pilotes qui se battent pour le championnat du monde."

"Donc, vous avez 15 ou 16 autres pilotes qui ne goûtent même pas à la victoire. Si on compare cela au football : l’équipe qui termine dernière de Premier League gagnerait quand même un, deux, trois, voire quatre matchs par saison, même si elle est la pire équipe du championnat."

"Ils ressentent donc ce sentiment de réussite plus souvent que 15 ou 16 pilotes de F1, si vous voyez le sens de ma réflexion."

"Mais en F1, peu de gens ont l’occasion de vivre la réussite. Mais je suis convaincu que mon heure viendra. Je ne sais pas quand, mais je m’assure chaque jour d’être prêt."

"Que ce soit l’année prochaine, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, je m’assure d’être prêt."