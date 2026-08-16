Hongrie 2009 : le récit glaçant de Smedley sur l’accident de Massa

L’accident de Felipe Massa au Grand Prix de Hongrie 2009 reste l’un des moments les plus terrifiants de l’histoire récente de la Formule 1. Dix-sept ans plus tard, Rob Smedley, alors ingénieur de course du Brésilien chez Ferrari, a livré un récit particulièrement détaillé et poignant des minutes qui ont suivi l’impact, mais aussi de l’incertitude qui a entouré l’état de santé de son pilote.

Le samedi 25 juillet 2009, Massa s’apprêtait à entamer un tour rapide lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie lorsqu’un ressort de suspension détaché de la Brawn GP de Rubens Barrichello a frappé son casque. Le Brésilien a alors perdu connaissance et sa Ferrari F60 a continué sa trajectoire avant de percuter violemment les pneus à l’extérieur du virage 4 du Hungaroring.

À bord de la Ferrari, Smedley n’a toutefois pas immédiatement compris ce qui venait de se produire. Invité du podcast High Performance Racing, l’ancien ingénieur a commencé par rappeler que Massa comme l’écurie avaient encore progressé par rapport à la saison précédente.

"Pour moi, l’équipe, en termes de fonctionnement, avait encore franchi un petit cap par rapport à 2008. Lui aussi avait encore franchi un petit cap par rapport à 2008," a expliqué Smedley.

"Il était constamment performant et il était vraiment très bien."

Ferrari et Massa abordaient donc cette séance avec un certain optimisme, même si la F60 n’était pas considérée comme une monoplace particulièrement compétitive.

"Je pense que c’était clairement une course qui convenait à la voiture, et je pensais que nous allions probablement réussir de bonnes qualifications. Même si, en termes réels, la voiture était épouvantable, il était toujours dans le top 10 en qualifications," a poursuivi Smedley.

Massa venait à peine de commencer son tour lorsqu’il a soudainement ralenti en montée vers le virage 4. Depuis le muret des stands, Smedley a d’abord pensé à une défaillance mécanique.

"Il venait juste de commencer le tour. Il monte vers le virage. Je le vois commencer à ralentir. Ce n’est pas un accident. Il ralentit, et je me dis : le moteur est cassé ou la boîte de vitesses est cassée," a-t-il raconté.

"C’est typiquement la voiture qui s’arrête, mais un peu plus rapidement."

"Je le regarde et, alors qu’il ralentit, je prends la radio et je lui dis : ’Mec, qu’est-ce qui s’est passé ?’ Il n’y a aucune réponse."

Cette absence de réaction ne l’a pas immédiatement alarmé. Smedley a d’abord imaginé que Massa, concentré sur ses qualifications, ne souhaitait simplement pas répondre.

"Alors je pense immédiatement qu’il est énervé. Il ne veut pas parler. Il est en plein milieu des qualifications. La boîte est cassée. Le moteur est cassé. Quelque chose comme ça. Il ne veut pas parler."

"Puis je le vois s’arrêter brutalement. L’image TV se coupe. Alors je me dis : ’Oh, il a eu un accident. En fait, il ne ralentissait pas simplement la voiture, maintenant il a eu un accident’. Mais il ralentit, puis il percute les pneus," a poursuivi Smedley.

"Je me dis : ’OK, c’est bizarre. Qu’est-ce qui s’est passé ?’ Aucune réponse."

Les images disponibles sur le muret ne permettaient toujours pas de comprendre la raison de l’accident. Smedley a alors interrogé les membres de l’équipe présents dans le garage.

"Je leur dis : ’Qu’est-ce qui s’est passé ?’ Et l’un d’eux me répond : ’En montant, il a commencé à appuyer sur le frein et à appuyer sur l’accélérateur en même temps, mais il était à fond sur le frein et sur l’accélérateur’. Je me dis : ’Oh, c’est bizarre’."

"C’était maintenant une situation complètement nouvelle. Vous ne comprenez rien."

Puis la caméra embarquée de Massa est apparue à l’écran. Les images n’ont fait qu’accroître l’inquiétude.

"Puis la caméra embarquée de sa voiture apparaît. Ça bascule dessus. Nous n’avons toujours pas entendu parler de lui, et on voit la caméra embarquée. Il a les mains sur le volant, mais il commence à se déporter vers le côté gauche de la piste. Ensuite, il franchit les vibreurs. Puis il traverse la piste d’un côté à l’autre, rebondit dans le gravier et percute le mur de pneus."

Un détail a particulièrement marqué Smedley : Massa n’avait pas lâché le volant.

"Je me dis : ’Il vient de conduire la voiture dans le mur’. Ses mains sont toujours sur le volant, ce qui est vraiment étrange à regarder. Quand vous voyez un pilote aller dans le mur, vous le voyez toujours, au tout dernier moment, retirer ses mains."

"Nous étions donc toujours dans cet état où nous n’avions aucune idée de ce qui se passait. Une confusion totale. De la confusion dans le garage, de la confusion pour moi. Personne ne savait ce qui se passait."

Quelques instants plus tard, la radio de Massa s’est soudainement ouverte.

"À ce moment-là, sa radio s’ouvre, et il y avait cette sorte de gémissement guttural atroce. Aucun mot. Quelqu’un qui souffrait énormément, vraiment énormément."

Smedley pense que Massa avait repris connaissance suffisamment longtemps pour activer instinctivement le bouton de sa radio.

"Je pense qu’il a repris connaissance, qu’il a tâtonné et que, d’une manière ou d’une autre, par instinct, il a appuyé sur ce bouton et l’a ouverte. Il ne disait rien. Il y avait simplement cet horrible gémissement guttural."

"Il y a eu cette prise de conscience soudaine que ce n’était pas normal."

Smedley a alors coupé la radio de Massa afin que ses souffrances ne soient plus entendues par l’ensemble de l’équipe.

Quelques minutes plus tard, Flavio Briatore, alors directeur de Renault F1, est arrivé devant le muret Ferrari avec une image montrant ce qui semblait avoir provoqué l’accident. La première hypothèse de l’écurie italienne fut qu’un oiseau avait percuté le casque de Massa. La vérité allait rapidement apparaître.

"Il a commencé à apparaître que quelque chose avait peut-être quitté la voiture de Rubens," a expliqué Smedley.

Il s’agissait en réalité d’un ressort de suspension arrière de la Brawn GP de Barrichello, qui s’était détaché de la monoplace avant de frapper Massa.

"En fait, c’était le troisième ressort de leur suspension arrière, 800 grammes, un kilogramme, quelque chose comme ça."

L’impact avait provoqué une blessure extrêmement grave à la tête du pilote Ferrari. Massa a été transporté au centre médical, où les médecins l’ont placé sous sédation avant de lui pratiquer une trachéotomie.

Smedley a alors pris la direction de l’hôpital où Massa était opéré. La situation était extrêmement préoccupante.

"Il y a un hôpital militaire à Budapest, qui dispose de certaines des technologies et de certains des meilleurs médecins au monde pour les traumatismes crâniens, mais ce samedi soir-là, c’était : il est au bloc opératoire, et on me dit ’nous ne savons vraiment pas s’il va s’en sortir’."

En racontant cette période, Smedley a été submergé par l’émotion et a dû marquer une courte pause avant de poursuivre son récit.

Massa a été placé dans un coma artificiel. Le dimanche soir, son état était devenu "beaucoup plus stable," mais le pronostic demeurait extrêmement incertain.

Malgré la gravité de la situation, Smedley est retourné au Hungaroring le dimanche pour soutenir l’équipe Ferrari. Avec le recul, il reconnaît toutefois qu’il n’était probablement pas en état de reprendre sa place sur le circuit.

"Je n’aurais probablement pas dû être là. Je n’étais pas vraiment présent."

Ferrari l’a ensuite fait revenir à Budapest le week-end suivant, alors que Massa sortait progressivement de son coma et commençait à récupérer. L’état du Brésilien était alors particulièrement impressionnant à voir.

"C’était assez choquant, au point que c’en était presque drôle, parce que sa tête faisait littéralement environ deux fois sa taille normale, et elle était entièrement noire et bleue, littéralement toute sa tête était noire et bleue."

Les premiers moments de communication avec Massa ont également été très déroutants pour son entourage.

"Il a commencé par me parler en portugais. Ensuite, il ne savait pas qui j’étais. Puis il pensait qu’il pilotait pour McLaren."

Mais lorsque le Brésilien a finalement compris qui était Smedley et pour quelle équipe il courait, il s’est immédiatement projeté vers son retour en piste.

"Lorsqu’il a compris qui j’étais et pour quelle équipe il pilotait, il n’arrêtait pas de me dire : ’Appelle Stefano [Domenicali] et dis-lui que je serai de retour dans la voiture la semaine prochaine. Je peux venir tester lundi. Je me sens déjà beaucoup mieux’."

L’accident de Massa a profondément marqué Smedley au point de le pousser à s’interroger sur son propre avenir dans la discipline.

L’ingénieur a confirmé que cet épisode l’avait amené à se demander s’il souhaitait réellement poursuivre sa carrière en Formule 1. Ferrari était d’ailleurs au courant de ses réflexions.

Smedley a finalement choisi de rester dans le championnat du monde. Une décision qu’il ne regrettera pas.

"J’ai finalement décidé de continuer et je suis content de l’avoir fait, parce que j’ai vraiment énormément apprécié le reste de mon temps en Formule 1," a-t-il expliqué.

Il a continué à travailler avec Massa jusqu’à son départ chez Williams en 2014, où il a occupé le poste de responsable des performances de la voiture.

Pour sa part, Massa a été contraint de manquer toute la fin de la saison 2009 avant de retrouver la compétition avec Ferrari dès le début 2010. Le Brésilien a ensuite rejoint Williams en même temps que Smedley en 2014 et a disputé son dernier Grand Prix à Abu Dhabi en 2017.