Pourquoi Racing Bulls doit sa belle saison à une évolution ratée en 2024

Racing Bulls tire un bilan très positif d’une première moitié de saison 2026 solide au cours de laquelle elle a émergé en tête du peloton derrière les quatre grandes équipes. Pour expliquer cela, Alan Permane, le directeur du team, pense que la cinquième place qu’occupe sa structure actuellement est due à des difficultés rencontrées il y a deux ans, qui ont permis certaines améliorations.

En 2024, l’écurie avait régulièrement marqué des points au cours de la première partie de la campagne et s’était rapidement installée à une confortable sixième place au championnat des constructeurs.

Elle avait alors toutes les raisons de penser qu’elle pouvait poursuivre sur sa lancée, mais les évolutions apportées au tiers de la saison ont ruiné la voiture, et ont entrainé une fin de saison particulièrement douloureuse.

Permane affirme que le fait d’apporter des améliorations peu performantes est l’une des pires choses qui puissent arriver à une écurie, car cela peut anéantir le développement pendant des semaines entières.

"C’est une double peine, n’est-ce pas ?" a déclaré l’ingénieur à The Race. "Disons qu’il y a quatre semaines entre chaque mise à jour, vous en installez une et elle ne fonctionne pas. Vous avez donc perdu ces quatre semaines."

"Mais vous avez perdu encore plus parce que vous ne la comprenez pas non plus. C’est horrible. C’est la pire des choses. C’est la douleur d’avoir vécu un tel faux pas qui a semé les graines des connaissances qui portent leurs fruits cette année.

"Honnêtement, l’une des raisons pour lesquelles nous sommes dans cette forme correcte aujourd’hui, c’est que remontant à 2024, nous avions une énorme amélioration pour Barcelone, et absolument aucune pièce n’a fonctionné."

"C’était horrible sur le moment, mais nous avons énormément appris sur cette voiture, sur ce qui rend une voiture rapide, sur les points sur lesquels se concentrer. Cela nous a vraiment aidés."

"Aussi douloureux que cela ait été, en 2025, nous sommes allés à Barcelone et nous avions une voiture complètement différente. Et ici cette année, nous sommes allés à Barcelone, et à nouveau nous étions la cinquième force la plus rapide."

Liam Lawson, qui réalise sa meilleure saison en F1 à ce jour, estime que la maîtrise parfaite des évolutions est essentielle pour expliquer les résultats de Racing Bulls cette année, et que l’équipe n’a jamais été aussi forte en matière de développement.

"Du côté du développement, c’est de loin la plus forte. Jusqu’à présent, je pense que tout ce que nous avons apporté a très, très bien fonctionné, et c’est quelque chose de difficile en Formule 1. Honnêtement, vous avez des améliorations qui passent par des simulations et qui théoriquement peuvent être meilleures, mais elles ne sont pas toujours exactement ce qu’elles semblent être."

Permane confirme que c’est la robustesse de son programme de développement, qui inclut une étape impressionnante apparue pour la première fois en Belgique et qui a aidé l’équipe à monter à sa cinquième place actuelle au classement en Hongrie, qui est la chose dont il est le plus satisfait.

"Nous en voulons toujours plus, et nous voulons toujours faire mieux, mais nous sommes contents. Je pense que ce dont nous sommes très certainement extrêmement satisfaits, c’est notre corrélation entre la soufflerie et la piste. Je pense que c’est ce que tout le monde recherche."

"Nous apportons une mise à jour et elle fonctionne. Nous apportons la suivante et elle fonctionne. Nous apportons la suivante et elle fonctionne. C’est pour cela que la voiture est là où elle est. Nous avons vu une grande progression depuis les essais hivernaux jusqu’à là où nous sommes aujourd’hui."

Le Britannique se montre toutefois prudent pour expliquer ce qui a changé chez Racing Bulls, car il pense que les autres teams cherchent également à obtenir ces réponses, et il ne veut pas trop en dévoiler.

"Je suis juste là pour soutenir mon personnel et l’aider là où il en a besoin. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement quel est ce processus, et pour être honnête, je ne vous le dirais probablement pas si je le savais !"

"Pour être tout à fait juste, c’est parce que nous voyons d’autres équipes patauger un peu, et des gens dire ’nous avons un nouvel aileron avant ce week-end. Ça va être fantastique’. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Ou d’autres équipes qui apportent des améliorations, et vous entendez des pilotes se plaindre qu’elles n’ont pas vraiment fait ce qu’elles auraient dû faire."

Ce qui a aussi aidé l’équipe, c’est d’avoir quitté au début de l’année dernière son ancienne infrastructure anglaise de Bicester pour une installation de pointe sur le campus Red Bull à Milton Keynes, même si la proximité avec Red Bull ne change rien.

"Il n’y a aucun avantage à être à Milton Keynes, si ce n’est que ce sont de bien meilleures installations, et qu’elles se trouvent avoir été construites par Red Bull."

"Mais si vous voyiez nos installations de Bicester et les installations de MK, c’est le jour et la nuit. C’est passer d’une écurie de F3 à une écurie de F1, donc cela a fait une énorme différence pour les aérodynamiciens et l’atelier de modélisme."

Permane ne voit aucune recette magique dans ce que Racing Bulls a accompli jusqu’à présent cette année, mais le secret est plutôt de capitaliser sur la position dans laquelle l’équipe se trouve.

"Il s’agit de faire plus de la même chose. Il y a énormément de choses que nous pouvons faire pour aller plus vite, mais la plus efficace sera plus d’appui aérodynamique. C’est donc là-dessus que nous nous concentrons, et je sais ce qui nous attend."

"Nous sommes déjà sur 2027, et il y aura un mélange, mais il y aura un moment où nous basculerons complètement. Pour l’instant cependant, il y a encore d’autres choses à venir, ce qui est formidable."