Est-ce le début du déclin de Newey ? La question qui agite Aston Martin F1

L’arrivée d’Adrian Newey chez Aston Martin F1 devait incarner le coup de maître ultime de l’ambitieux projet de Lawrence Stroll. Avec une nouvelle usine, une soufflerie dernier cri, un département technique renforcé et Fernando Alonso au volant, l’écurie de Silverstone semblait avoir réuni tous les ingrédients nécessaires pour viser les sommets. Pourtant, après une première moitié de saison 2026 particulièrement décevante, Johnny Herbert s’interroge ouvertement sur la capacité du légendaire ingénieur à reproduire ses succès passés.

Le contraste entre les ambitions affichées par Aston Martin et sa situation actuelle est particulièrement saisissant. Lawrence Stroll a investi des moyens considérables pour transformer l’écurie britannique. L’arrivée de Newey, référence absolue de la conception aérodynamique en Formule 1, devait constituer la dernière pièce d’un projet construit autour de la conquête des titres mondiaux.

À cela s’est ajouté le recrutement de Fernando Alonso, dont l’expérience et les qualités de développement devaient également permettre à l’équipe de franchir un nouveau cap.

Mais la première partie de la saison n’a pas répondu à ces attentes. Aston Martin a longtemps évolué aux dernières places de la hiérarchie, avant de présenter une AMR26B profondément remaniée au Grand Prix de Hongrie.

Budapest a finalement apporté quelques signes d’amélioration. Fernando Alonso a notamment réussi à atteindre la Q2, offrant à Aston Martin un premier motif d’espoir après plusieurs semaines particulièrement compliquées.

Pour Johnny Herbert, ancien pilote de Formule 1 et commissaire pour la FIA, le constat reste cependant extrêmement préoccupant.

"C’est vraiment frustrant pour Fernando Alonso, qui connaît énormément de difficultés," a-t-il déclaré. "La voiture est très, très mauvaise. Mais c’est parfois comme ça que les choses se passent."

Le Britannique souligne surtout le décalage entre les moyens dont dispose désormais Aston Martin et les résultats obtenus en piste.

"Quand on regarde tout ce qu’ils ont construit chez Aston Martin avec Adrian Newey, la nouvelle usine et tout le reste, et qu’ils ont également Fernando à leurs côtés..."

"La situation est d’autant plus difficile à comprendre que l’écurie semble disposer sur le papier de tous les éléments nécessaires pour construire une monoplace compétitive. Comment cela a-t-il pu aller aussi mal ?"

C’est précisément ce constat qui l’amène à s’interroger sur le travail réalisé par Newey depuis son arrivée à Silverstone.

"Il est difficile de comprendre comment cela a pu tourner ainsi. Pour une raison ou pour une autre, Adrian n’a pas été capable de mettre en place une équipe capable de construire une bonne voiture, ou même une voiture à moitié compétitive compte tenu de ce qu’ils essaient d’accomplir," estime Herbert.

La déclaration est évidemment lourde de sens. Newey a bâti sa réputation sur sa capacité à concevoir des monoplaces capables de dominer leur époque, notamment avec Williams, McLaren et Red Bull.

Mais l’échec actuel d’Aston Martin ne peut pas nécessairement être réduit aux seules compétences de son directeur technique.

La conception d’une monoplace moderne dépend d’une organisation complexe, dans laquelle interviennent l’aérodynamique, le châssis, les groupes propulseurs, la production, les outils de simulation et les processus de prise de décision.

Le génie d’un ingénieur ne disparaît pas nécessairement de la même manière que les capacités physiques ou la vitesse d’exécution d’un pilote peuvent diminuer avec l’âge. L’expérience accumulée au fil des décennies constitue même généralement un avantage.

Mais la capacité à transformer cette expérience en performance dépend aussi de l’environnement dans lequel elle s’exprime. Herbert va toutefois beaucoup plus loin et pose une question qui ne manquera pas de faire réagir dans le paddock.

"Fait intéressant : est-ce le début du déclin d’Adrian Newey, le premier signe qu’il s’engage sur une pente descendante ?" s’interroge-t-il.

Une interrogation particulièrement provocatrice lorsqu’elle concerne celui qui est considéré comme l’un des plus grands concepteurs de l’histoire de la Formule 1.

"Aucune carrière, même exceptionnelle, n’est éternelle. Cela arrive dans le sport, même aux meilleurs. Cela devait forcément arriver, peut-être pas encore, mais il y aura un moment où cela arrivera."

Reste à savoir si Aston Martin traverse simplement une phase de transition particulièrement difficile ou si l’écurie n’a effectivement pas encore trouvé la bonne manière d’exploiter le savoir-faire de Newey.

La version profondément remaniée de l’AMR26 apparue en Hongrie constitue à ce titre un premier élément de réponse. Un seul Grand Prix ne suffit évidemment pas à tirer des conclusions définitives, mais les prochaines courses permettront de mesurer si cette nouvelle direction technique est réellement la bonne.

Pour Aston Martin, l’enjeu de la deuxième partie de saison est donc considérable. L’équipe doit démontrer que les investissements massifs consentis ces dernières années commencent enfin à produire leurs effets.

Et pour Newey, les prochaines évolutions de l’AMR26 pourraient également permettre de répondre, directement ou indirectement, à une question désormais posée : le légendaire ingénieur est-il simplement confronté à la plus difficile de ses transitions, ou le début de son déclin est-il réellement en train de se dessiner ?