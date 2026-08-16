’Tu pilotes la pire voiture’ : Hamilton était désolé pour Vesti lors de son premier test en F1

Frederik Vesti a raconté le commentaire que lui avait fait Lewis Hamilton peu avant son premier roulage en Formule 1. Le pilote de réserve de Mercedes F1 a en effet roulé pour la première fois dans une monoplace de la catégorie reine avec la W13 de 2022, la première de la génération récente à effet de sol, qui était le concept zéro ponton de l’équipe de Brackley. Une monoplace que Hamilton avait détestée, ce qu’il a redit au Danois à ce moment-là.

Après ce premier test fin 2022 à Abu Dhabi (photo en haut), Vesti a eu l’occasion d’essayer toutes les monoplaces de l’équipe conçues pour la même réglementation, et il a testé cette année lors d’EL1 la W17 (photo en bas), première monoplace candidate au titre de Mercedes depuis 2021.

"J’ai piloté la voiture de 2022, et toutes les voitures depuis. Cette voiture est différente" a déclaré Vesti à Sky F1. "Je me souviens de la première fois où je suis monté dans la voiture de Lewis Hamilton."

"Il m’a regardé cinq minutes avant que je monte dedans et m’a dit ’tu n’as pas de chance ! Tu pilotes la pire voiture qu’on ait construite’. Nous n’avons fait que nous améliorer depuis. Et la voiture de cette année, qui mène évidemment le classement des constructeurs à l’heure actuelle."

"J’ai travaillé dessus pendant un an et demi environ, et cela a été une aventure incroyable. Alors en la pilotant, je peux vraiment sentir qu’elle est spéciale et qu’elle donne de la confiance, surtout à haute vitesse. C’est une super voiture."

Alors qu’il a piloté la voiture d’Andrea Kimi Antonelli à deux reprises, il assure que l’Italien n’a pas été méfiant envers lui, contrairement au conseil que lui a donné Toto Wolff, son directeur.

"Kimi est plutôt juste là-dessus. En fait, il veut généralement que je pousse et que je trouve la limite. Toto m’a dit à plusieurs reprises ’ne crashe pas la voiture’. Ce n’est pas vraiment un bon conseil !"

Vesti a impressionné durant les EL1 en Hongrie et a terminé la séance au septième rang, son tour le plus rapide n’étant qu’à quatre dixièmes de celui de George Russell sur l’autre W17.

"J’étais vraiment content. C’était à environ quatre dixièmes de George. C’était mon deuxième run avec le pneu tendre en sept mois dans une Formule 1, donc j’appellerais ça monter dans ces voitures à moitié à l’aveugle. Pas beaucoup de connaissances préalables, juste y aller et tenter le coup. Ce n’est pas facile, mais j’étais vraiment satisfait de là où j’ai terminé."

Il a également souligné la difficulté de la transition depuis le simulateur, qui propose "une adhérence optimale tout le temps", au fait de piloter la vraie voiture dans des conditions de piste réelles.

"Il y a tellement de variables qui changent tout le temps, et il s’agit de toutes les exécuter au bon moment. En ajoutant cette unité de puissance compliquée également, cela représente une tâche immense pour les pilotes."