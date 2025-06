Hülkenberg : le travail effectué par Sauber F1 porte ses fruits

Sauber F1 a apporté des évolutions à Barcelone et le bilan est sans appel avec deux entrées dans les points pour Nico Hülkenberg, en Espagne et au Canada. Le pilote allemand est heureux de voir les progrès de son équipe et de constater une excellente dynamique.

"Je me sens bien, je me sens très positif, je suis très heureux, bien sûr, de poursuivre cette tendance et de continuer sur cette lancée. Mais je pense qu’au bout du compte, c’est la performance, l’évolution, qui compte" a déclaré Hülkenberg. "Je pense que tout le travail effectué au cours des derniers mois ou des six derniers mois commence à porter ses fruits."

"Vous voyez que les dividendes sont en train de payer, ce qui est évidemment un sentiment gratifiant, très agréable, et c’est comme ça que ça doit se passer. Nous devons donc continuer à faire ce que nous faisons et, dans l’intervalle, j’espère que nous pourrons être un peu plus performants dans les semaines à venir."

La C45 est une voiture délicate à faire fonctionner, notamment parce qu’elle a encore quelques caractéristiques de circuit qui ne lui conviennent pas. Mais Hülkenberg note aussi un meilleur fonctionnement le dimanche : "Elle montre de bonnes performances et est prometteuse en course, peut-être plus que lors des qualifications."

"Peut-être que la voiture était un peu meilleure à haute vitesse. De toute évidence, Barcelone est un circuit beaucoup plus à basse vitesse et assez bosselé. Donc oui, nous avons fait des progrès, mais il y a encore beaucoup de domaines sur lesquels nous pouvons travailler et nous améliorer. Donc oui, ça continue à être un travail en cours."

La Formule 1 se rend en Autriche le week-end prochain, et l’Allemand donne ses pronostics pour son propre résultat : "Je pense que lors des qualifications, quelque part dans la Q2, si tout se passe bien, nous pourrons peut-être entrer dans le top 10. Mais comme toujours, cela dépend du week-end."