La Formule 1 toujours en passe d’atteindre le zéro carbone d’ici 2030

La Formule 1 vient de publier son rapport d’avancée pour la réduction de ses émissions de CO2. Le sport affirme être toujours sur la bonne voie pour atteindre la neutralité carbone d’ici cinq ans, soit une F1 zéro émission de carbone d’ici 2030.

Selon son rapport annuel sur le développement durable, la discipline a enregistré une réduction de 26 % de ses émissions depuis 2018, passant de 228 793 tonnes d’équivalent CO2 par an à 168 720 tonnes.

Le président de la F1, Stefano Domenicali, déclare ce matin que l’objectif de zéro émission nette sur cinq ans était un "objectif concret et déjà visible dans la réduction significative de l’empreinte carbone de notre sport".

"Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à présent et restons déterminés à poursuivre sur cette voie."

La F1 a lancé sa stratégie de développement durable en 2019, avec un engagement à long terme visant à réduire les émissions de carbone dans des domaines tels que les voyages, la logistique et la consommation d’énergie.

La modification du calendrier, désormais composé de 24 courses, regroupant les Grands Prix par région afin de réduire les déplacements, a également contribué à la durabilité de la F1. Le Japon est ainsi passé eu calendrier en avril et l’Azerbaïdjan est dans un jumelage avec Singapour à l’automne à partir de la saison 2024.

Les usines des équipes utilisent désormais davantage d’énergies vertes, comme l’éolien et le solaire, ce qui a permis de réduire de 59 % les émissions de ces installations par rapport à il y a sept ans.

Parmi les autres initiatives qui ont contribué à cette évolution, on peut citer l’utilisation croissante de camions fonctionnant au biocarburant pour le transport du matériel en Europe, ce qui a permis de réduire les émissions de carbone de 83 % en moyenne.

À partir de la saison 2026 et au-delà, la F1 instaurera une nouvelle réglementation qui permettra d’avoir des monoplaces encore plus respectueuses de l’environnement, équipées de moteurs à répartition quasi-égale entre l’énergie électrique et l’énergie thermique, et utilisant des carburants entièrement durables.

Pour fluidifier encore davantage le calendrier, le Canada a avancé la date de sa course en mai (avec Miami), suivie d’une série de neuf courses européennes, commençant par Monaco en juin et se terminant par le nouveau Grand Prix de Madrid en septembre.

"La Formule 1 a toujours été synonyme d’innovation et de volonté de s’améliorer," ajoute Domenicali.

"Une fois de plus, cet état d’esprit nous a permis de réaliser des progrès importants, non seulement pour ceux qui travaillent dans le monde de la F1, mais aussi pour la société dans son ensemble."

"Tout en poursuivant notre croissance mondiale, nous avons démontré que le développement durable est possible et que les stratégies que nous avons adoptées produisent des résultats tangibles."

Le rapport indique que "les émissions inévitables restantes en 2030 seront compensées par des programmes crédibles, conformes aux dernières recommandations en matière de bonnes pratiques."

Les programmes de compensation carbone contribuent généralement à réduire les émissions de dioxyde de carbone en soutenant des projets visant à atténuer les dommages environnementaux, tels que les programmes de plantation d’arbres.