Aston Martin F1 enchaine avec une nouvelle évolution pour le GP de Belgique

Aston Martin F1 s’apprête à intégrer « un nouvel élément important » à sa monoplace lors du Grand Prix de Belgique, finalisant ainsi son développement pour 2025, selon le directeur de l’équipe, Andy Cowell.

Aston Martin a introduit des améliorations lors du Grand Prix de Grande-Bretagne qui lui ont permis de terminer dans les points avec les deux voitures, prolongeant ainsi sa série de week-ends de course dans le top 10 à quatre d’affilée.

Les nouvelles pièces concernaient principalement le fond plat et le capot moteur, faisant suite à de nombreux développements effectués depuis le début de la saison européenne.

Cowell affirme que la pause entre les courses aura permis d’analyser leur impact avant l’introduction d’une nouvelle mise à jour à Spa-Francorchamps... qui reste mystérieuse à cette heure !

"La collecte de données sur le package aérodynamique a été difficile à Silverstone en raison des conditions humides et changeantes, mais nous avons pu analyser précisément ce que nous avons appris concernant le fond plat et les modifications mineures apportées à la carrosserie supérieure."

"Nous avons un nouvel élément important pour Spa, je le garde secret, et nous allons également définir ce que nous allons faire pour le reste de l’année. Nous n’allons pas investir davantage de ressources aérodynamiques, mais si nous pouvons identifier des points à améliorer et affiner nos outils, ce travail maintenant nous sera utile pour 2026 et au-delà."

Les progrès de Sauber ont été remarquables lors des dernières courses, mais Aston Martin a également réduit l’écart avec Williams et Racing Bulls au championnat constructeurs lors des quatre dernières manches.

Cowell affirme que ces résultats ont amélioré l’ambiance au sein de l’équipe.

"L’ambiance est beaucoup plus positive. Si la voiture est plus rapide, si vous marquez des points, vous en avez les retours. C’est toujours le même travail acharné, mais avoir des points est toujours bon pour l’ambiance sur le campus le lundi matin. Cela contribue donc à faire avancer les choses."

"Comme toujours, il faut toujours plusieurs facteurs pour améliorer les performances. Le package installé sur la voiture à Imola a bien fonctionné, et maintenant que plusieurs courses ont eu lieu, on peut consulter les données et se comparer à ses adversaires, ce qui est très appréciable."

"Mais il faut aussi comprendre la voiture, en saisir les nuances et savoir comment l’optimiser au mieux. Il faut connaître les forces et les faiblesses de la voiture, mais aussi la bonne collaboration entre l’équipe en piste et l’équipe qui nous soutient à l’usine, ce qui est très appréciable."