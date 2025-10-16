La FIA révèle comment la F1 égalisera les moteurs à partir de 2026

Le Conseil Mondial de la FIA a ratifié aujourd’hui la mise en place d’un mécanisme visant à garantir des conditions équitables entre les constructeurs motoristes en F1 pour 2026 et les années qui suivent.

A partir de la saison prochaine, les moteurs vont subir leur plus grande transformation depuis l’introduction des V6 hybrides turbo en 2014, avec des systèmes électriques renforcés pour passer de 120 kW de puissance actuellement à 350 kW, la suppression du MGU-H et l’introduction de carburants durables.

Audi se lance pour la première fois en F1, tandis que Red Bull Powertrains fait également ses débuts alors que Honda revient en tant que motoriste à part entière. Mercedes et Ferrari continuent alors que Renault se retirera à la fin de la saison actuelle.

Compte tenu de la complexité des nouvelles réglementations, on s’attend à une large disparité de performances de la part des moteurs, la FIA ayant annoncé l’introduction du concept d’opportunités supplémentaires de développement et de mise à niveau (ADUO) lors d’une réunion du Conseil mondial du sport automobile.

L’ADUO vise à "offrir de plus grandes opportunités de développement aux constructeurs de moteurs qui se trouvent nettement en retard par rapport à leurs concurrents en termes de performances."

Avec 24 courses prévues en 2026, après chaque trimestre de la saison (après les courses 6, 12 et 18), le développement de l’ADUO pourrait être alloué pour remédier aux mauvaises performances, notamment par un allègement supplémentaire du plafond des coûts ou des heures de développement sur les bancs d’essai.

De plus, des mesures visant à alléger le plafond des coûts pour les constructeurs confrontés à de graves problèmes de fiabilité qui pourraient autrement être très préjudiciables dans le cadre du plafond des coûts ont été convenues.

Par ailleurs, des modifications mineures ont été apportées au règlement technique 2026 concernant la cellule de survie, la suspension, les composants aérodynamiques et les groupes motopropulseurs, ainsi qu’au règlement financier et opérationnel relatif aux seuls groupes motopropulseurs.

Enfin un accord Concorde signé entre la F1 et la FIA ?

La réunion du Conseil Mondial a également examiné les négociations relatives à l’accord Concorde qui doit entrer en fonction le 1er janvier prochain, le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se montrant optimiste quant à l’issue des discussions avec la FOM.

"Alors que nous poursuivons nos discussions positives avec la FOM et les équipes pour conclure le nouvel accord, nous avons ensemble la possibilité d’écrire une page d’histoire."

"Notre étroite collaboration permettra au championnat de continuer à se développer à l’échelle mondiale, d’attirer un nombre toujours croissant de fans et d’offrir un avenir qui permettra à la FIA de consolider son rôle de régulateur."

"Nos priorités sont de continuer à améliorer la sécurité dans toutes nos séries monoplaces, de soutenir la formation des jeunes pilotes et, enfin, de voir notre sport bien-aimé se développer."

"Je tiens à remercier Stefano Domenicali et son équipe, ainsi que les représentants de toutes les parties, alors que nous nous approchons d’une conclusion."

Stefano Domenicali, président et directeur général de la F1, a ajouté : "Merci à la FIA, aux bénévoles et aux clubs nationaux pour leur engagement et leurs efforts."

"C’est un moment incroyable, où nos deux rôles travaillent en toute clarté vers un avenir solide. Nous avons créé une bonne dynamique au cours des derniers mois et avons fait de grands progrès pour assurer une gouvernance saine pour la durabilité et le bien-être de ce sport."

Rappelons que les 11 équipes ont déjà signé leur Accord Concorde avec la F1 pour la période 2026 - 2030.