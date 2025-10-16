Fort d’un nouveau contrat, Russell se dit ’excité’ par 2026 et ’prêt à devenir champion du monde’

Avec la signature d’un nouveau contrat avec Mercedes F1, pour une durée inconnue mais qui comporterait au moins deux années fermes, George Russell s’est déclaré "prêt à devenir champion du monde" avec l’équipe allemande.

Le chemin vers la conclusion d’un nouvel accord entre les deux parties a été long, mais Russell a admis qu’il ne s’était "jamais inquiété" des contrats en F1, même si ceux-ci faisaient toujours l’objet de discussions parfois difficiles.

Malgré la réaffirmation de l’engagement de Max Verstappen envers Red Bull cet été, suite au regain d’intérêt du patron de l’écurie Mercedes, Toto Wolff, l’attente de Russell pour son nouveau contrat, afin de prolonger son séjour chez Mercedes au-delà de 2025, s’est éternisée.

Mais à la veille du Grand Prix des États-Unis Mercedes a annoncé de nouveaux contrats pour Russell et son coéquipier Kimi Antonelli.

"Cela fait maintenant près de 10 ans que je fais partie de la famille Mercedes F1. Je ne prends pas cela pour acquis, loin de là."

"Même si je suis impatient d’aborder la saison 2026, il nous reste encore six courses à disputer cette année. C’est la seule chose qui m’importe pour l’instant : la prochaine course, car chacune d’entre elles compte. Cela a toujours été le cas, depuis le karting jusqu’à aujourd’hui."

"Même si on parle toujours de contrats dans ce sport, pour être honnête, je ne m’en suis jamais soucié. Parce que je sais que si je suis performant, tout s’arrange. Écoutez, on peut parler autant qu’on veut de la proximité entre les membres des équipes... En fin de compte, c’est une question de transaction. C’est un business. Je sais pourquoi je suis ici. Une équipe engage un pilote pour qu’il soit rapide."

"Je pense que c’est pour cela que j’ai parfois l’impression que ma personnalité est un peu mal comprise. Parce que je suis tellement concentré sur cet aspect-là. Être rapide. Tout le reste n’est que bruit pour moi. Je veux juste être performant. C’est mon état d’esprit : je veux gagner un championnat du monde de F1. Et quand je l’aurai fait, je sais que je voudrai en gagner un autre, puis un autre... C’est ce que j’ai appris en côtoyant Lewis [Hamilton] et Toto."

"Je crois en moi et en mon équipe. Je suis prêt pour ce qui m’attend. Je suis prêt à devenir champion du monde."