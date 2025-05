La FIA interdit à Briatore d’être le directeur d’équipe d’Alpine F1 !

Nouveau rebondissement chez Alpine F1 !

Alors que l’on pensait que tous que Flavio Briatore pourrait être le directeur d’équipe par intérim de l’équipe suite à la démission d’Oliver Oakes, la FIA vient de mettre un gros pavé dans la marre.

Il s’avère qu’il n’est pas le responsable de l’équipe aux yeux de la FIA, l’instance dirigeante.

Si l’Italien se présentera bien ce week-end au Grand Prix d’Émilie-Romagne à la tête de l’équipe Alpine, il ne peut pas être considéré, officiellement en tout cas selon les termes de la FIA (à lire ci-dessous), comme "directeur d’équipe", ni même comme "employé", ou encore même "licencié" en Formule 1.

Briatore, consultant d’Alpine F1, est en fait employé par Renault, la maison mère. Et selon la FIA il ne peut être celui qui sera considéré comme le responsable de l’équipe car il ne fait pas partie du personnel et ne possède pas de licence F1, comme l’exige le système d’enregistrement du personnel des concurrents de la FIA.

Alpine F1 a dû réagir et c’est le directeur sportif Dave Greenwood qui a été nommé pour l’occasion "le responsable dédié". C’est donc Greenwood et non Briatore qui sera convoqué aux différentes réunions, en cas de besoin lors des prochaines courses, etc.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles Briatore n’est ni membre du personnel ni titulaire d’une licence, un porte-parole d’Alpine a déclaré : "Flavio est arrivé dans l’équipe en tant que conseiller exécutif et reste consultant. Il n’y a rien de plus à dire, ni à interpréter."

Un porte-parole de la FIA a déclaré : "Alpine s’est conformée à toutes les exigences réglementaires relatives au départ de M. Oakes et a soumis la mise à jour de son enregistrement du personnel. »

"Nous pensons qu’il incombe à Alpine de fournir une mise à jour de sa structure de direction ; nous ne ferons donc aucun commentaire sur une personne en particulier détenant un certificat d’enregistrement."

Les équipes doivent soumettre leurs propositions concernant l’identité de six « membres principaux » du personnel à la FIA pour approbation : un directeur d’équipe, un directeur sportif, un directeur technique, un directeur d’équipe et deux ingénieurs de course.

Le système d’enregistrement du personnel des concurrents, prévu par les directives pratiques de la FIA, a pour objectif de « préserver et protéger le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA ».

La FIA se réserve le droit de refuser un certificat d’enregistrement si une personne fait l’objet d’une « sanction disciplinaire » ou « enfreint le code de conduite de la FIA ».

La FIA énumère une série d’exemples « qui pourraient constituer une infraction au présent code ».

Il s’agit notamment de : « Donner des instructions à un pilote ou à un autre membre du personnel d’un concurrent dans l’intention ou avec pour conséquence probable de provoquer un accident, une collision ou un accident, ou l’arrêt ou la suspension d’une course », et « donner des instructions à un pilote ou entreprendre toute autre action susceptible d’influencer le résultat ou le déroulement d’une course ».

Et on se souvient très bien de ce qu’a fait Flavio Briatore en 2008 à Singapour...

Briatore restera bien évidemment dans les faits le patron d’Alpine F1 et prendra les décisions. Mais l’équipe fera-t-elle les démarches pour qu’il puisse être enregistré ? Personne ne sait en réalité, sauf la FIA, si les actions de Briatore à Singapour 2008 restent inscrites à son encontre, même si sa radiation à vie a été annulée par le tribunal de Paris.