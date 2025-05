Ferrari va compter sur ’le soutien des fans’ sur le ’circuit exigeant’ d’Imola

Ferrari va disputer la première de ses deux courses à domicile et la Scuderia espère y connaître un meilleur destin qu’à Miami. En Floride, la dégradation des pneus et la stratégie ont fait défaut, mais l’espoir reste élevé de mieux figurer dans son pays.

"Après les six premières courses disputées sur trois continents différents, nous entamons la phase européenne de la saison à Imola" a déclaré Fred Vasseur, le directeur de la Scuderia, qui espère donner un matériel optimal à Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

"Depuis le dernier Grand Prix, nous avons travaillé dur à Maranello, préparant chaque détail du prochain Grand Prix dans le but de maximiser le potentiel de notre package afin de permettre à Charles et Lewis de donner le meilleur d’eux-mêmes sur ce qui est un circuit exigeant, où nous pourrons également compter sur le soutien de nos fans."

Pilote de réserve de la Scuderia, Antonio Giovinazzi est fier d’en porter les couleurs en Italie et il détaille les défis que propose le tracé d’Imola : "Tout d’abord, Imola est une course à domicile, donc ce qui vous frappe avant même d’entrer en piste, c’est le grand nombre de fans qui sont venus soutenir Ferrari."

"Cela rend la course encore plus spéciale et je l’aime beaucoup car c’est un circuit à l’ancienne, très technique. À Imola, une voiture de Formule 1 doit monter sur les trottoirs et il n’est pas facile de doubler, car la piste est très étroite et le revêtement très adhérent."

"C’est un peu comme si on courait sur un circuit urbain et la moindre erreur coûte très cher ! Si je devais retenir un virage, je dirais Acque Minerali, qui est très difficile à négocier. Il s’agit d’une descente, combinée à un freinage et, là aussi, il est important de bien utiliser les vibreurs."

Giovinazzi a gagné à Imola avec Ferrari en WEC il y a quelques semaines (photo en bas), ce qui était sa première victoire à domicile, et il n’a pas hésité à comparer ce succès à celui aux 24 Heures du Mans.

"C’était ma première victoire à domicile avec Ferrari et c’était tout simplement fantastique, au même titre que la victoire au Mans. Ce fut un week-end inoubliable. L’équipe a fait un travail parfait, la stratégie, les arrêts aux stands, la voiture et ils méritent un grand merci pour avoir rendu cette victoire possible."

"Sous le podium, il y avait une telle foule qui chantait avec nous l’hymne national, avec des drapeaux rouges et la fumée rouge des fusées éclairantes - une vraie fête italienne et une journée inoubliable, un week-end inoubliable vraiment."

"Les fans étaient là dès le jeudi, célébrant notre pole position puis notre victoire. Pour nous, dans la voiture 51, c’était notre première victoire depuis près d’un an et demi, un dimanche inoubliable. Ce serait formidable si nous pouvions faire la même chose en Formule 1."

Giovinazzi a été pilote de Formule 1 chez Sauber puis réserviste chez Ferrari avant de rejoindre le programme de la marque italienne en WEC, avec laquelle il a donc gagné les 24 Heures du Mans en 2023. Interrogé sur les deux championnats, il explique que représenter le Cheval Cabré est toujours aussi spécial.

"La première chose qu’ils ont en commun, c’est que vous portez une combinaison de course rouge avec le cheval cabré sur la poitrine. Cela crée une pression intense et vous la ressentez. Mais c’est une bonne pression, car représenter Ferrari dans n’importe quel championnat est toujours une source de fierté pour les Italiens."

"En outre, il s’agit de deux formes différentes de sport automobile : l’une est une course d’endurance, l’autre implique des courses plus courtes et plus rapides, il est donc difficile de les comparer. Mais la volonté de gagner et de le faire sous les couleurs de Ferrari est toujours la même !"