La Ferrari de Hamilton ’fonctionne à la perfection’, Leclerc se méfie de McLaren F1

Lewis Hamilton a terminé la journée d’essais à Bakou en tête, avec le meilleur temps des Essais Libres 2 du Grand Prix d’Azerbaïdjan de F1. Le pilote Ferrari reconnait qu’il se sent plus à l’aise, et même s’il ne veut pas s’emballer, il se sent bien plus en confiance.

"C’est vraiment le cas, Dieu merci ! Au début, ce n’était pas très positif... Je dirais que la première séance d’essais libres a été un peu chaotique. C’est un circuit où il faut avoir une confiance absolue dans les freins, et j’ai eu quelques problèmes avec les freins" a déclaré Hamilton.

"De plus, chaque circuit sur lequel je me rends est une première pour moi au volant de la Ferrari, donc il n’est pas facile de s’y acclimater. Nous avons apporté quelques modifications avant les EL2 et les freins ont finalement fonctionné à la perfection. J’ai pu vraiment tirer un gros avantage en termes de gain au freinage."

"Je suis vraiment heureux de voir les progrès réalisés, cela montre bien la direction que nous avons prise en tant qu’équipe. Je suis vraiment très reconnaissant à tout le monde pour sa patience et ses efforts, car nous commençons vraiment à voir les progrès se concrétiser."

Bien qu’il ne veuille pas voir cette éclaircie comme un progrès définitif, il apprécie le soutien qu’il a reçu et il trouve une motivation pour la suite et la fin de la saison : "Ce n’est qu’une journée d’essais. Je dirais qu’il ne faut pas aller trop loin."

"Je tiens simplement à dire que je suis vraiment reconnaissant à tous ceux qui continuent à se battre, à tous ceux qui m’ont soutenu à l’usine, à tous ceux qui sont ici, pour leur patience, leur soutien, pour m’avoir encouragé chaque week-end."

"Les gens dans le garage, toute notre équipe marketing, ils font vraiment la différence. Et puis il y a les tifosi, nous avons été galvanisés par leur énergie lors de la dernière course, j’espère pouvoir profiter de cette énergie qu’ils nous ont donnée pendant tout le reste de la saison."

Charles Leclerc a terminé deuxième, mais il pense que McLaren sera au rendez-vous en qualifications, alors que Lando Norris et Oscar Piastri n’ont pas bouclé leurs derniers tours rapides : "Ça allait. Je pense qu’il y a beaucoup plus de potentiel, surtout de ma part, car je n’ai pas fait du très bon travail aujourd’hui."

"Dans l’ensemble, nous semblons assez forts, donc c’est bien. Mais, et c’est un gros mais, il semble que McLaren soit dans une autre dimension, littéralement."

"Je pense que les gens seront très surpris demain, car Lando [Norris] n’a pas terminé certains tours qui étaient très, très impressionnants. Je doute que nous puissions rivaliser avec eux, mais par rapport aux autres, il semble que nous soyons plutôt bien placés."

Interrogé sur ce qui pourrait se passer au cours du week-end, Leclerc a conclu : "Je ne pense pas qu’il y ait de lutte pour la victoire pour l’instant, mais il ne faut jamais dire jamais."

"Je pense qu’en 2021 et lors de nombreuses qualifications ici, j’avais l’impression que ce n’était pas possible, et finalement, nous y sommes arrivés. Je garde espoir, mais cela semble peu probable."