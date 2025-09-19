Une ’bonne journée’ pour Lawson et Hadjar qui ’visent la Q3’

Racing Bulls a signé une première journée prometteuse avec des chronos qui ont amené les deux pilotes à occuper régulièrement une place dans le top 10 au fil des deux séances d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan de F1.

Liam Lawson a bouclé les EL2 en septième position, ce qui est encourageant pour la suite du week-end. Le pilote néo-zélandais a retrouvé un circuit sur lequel il n’a pas roulé depuis plusieurs années mais il s’est vite familiarisé avec son environnement.

"Ça a été une bonne journée pour nous. Je n’avais pas couru ici depuis quelques années et ça me semble très différent de ce dont je me souviens en F2" a déclaré Lawson au terme de cette journée.

"Je pense qu’ils ont fait un excellent travail pour nettoyer la piste ce week-end, car elle offre une bonne adhérence dès le départ, ce qui nous permet de rouler un peu plus vite que lors des qualifications de l’an dernier."

"Nous visons toujours le top 10 chaque week-end, donc c’est bien sûr agréable d’y être à la fin des EL2. La voiture a été très régulière ces derniers temps, nous devons donc continuer à chercher les petits gains de performance."

Isack Hadjar était 13e au terme de la journée mais il ne s’inquiète pas car il a régulièrement trouvé des améliorations à apporter à son chrono. Il est plus optimiste au terme de la première journée que lors des deux manches précédentes.

"Je ne me suis pas senti très à l’aise aujourd’hui. J’ai eu du mal à trouver les limites de la voiture, qui est encore très irrégulière, et je dois également travailler mon pilotage, en particulier dans le secteur 2" a déclaré le Français.

"J’ai une idée précise des changements que je souhaite apporter aux réglages de la voiture et des points que je dois améliorer de mon côté. Je suis assez confiant pour demain et j’espère que nous pourrons atteindre la Q3."