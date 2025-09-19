Une ’bonne journée’ pour Lawson et Hadjar qui ’visent la Q3’
Un résultat dans le top 10 est possible pour Racing Bulls
Racing Bulls a signé une première journée prometteuse avec des chronos qui ont amené les deux pilotes à occuper régulièrement une place dans le top 10 au fil des deux séances d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan de F1.
Liam Lawson a bouclé les EL2 en septième position, ce qui est encourageant pour la suite du week-end. Le pilote néo-zélandais a retrouvé un circuit sur lequel il n’a pas roulé depuis plusieurs années mais il s’est vite familiarisé avec son environnement.
"Ça a été une bonne journée pour nous. Je n’avais pas couru ici depuis quelques années et ça me semble très différent de ce dont je me souviens en F2" a déclaré Lawson au terme de cette journée.
"Je pense qu’ils ont fait un excellent travail pour nettoyer la piste ce week-end, car elle offre une bonne adhérence dès le départ, ce qui nous permet de rouler un peu plus vite que lors des qualifications de l’an dernier."
"Nous visons toujours le top 10 chaque week-end, donc c’est bien sûr agréable d’y être à la fin des EL2. La voiture a été très régulière ces derniers temps, nous devons donc continuer à chercher les petits gains de performance."
Isack Hadjar était 13e au terme de la journée mais il ne s’inquiète pas car il a régulièrement trouvé des améliorations à apporter à son chrono. Il est plus optimiste au terme de la première journée que lors des deux manches précédentes.
"Je ne me suis pas senti très à l’aise aujourd’hui. J’ai eu du mal à trouver les limites de la voiture, qui est encore très irrégulière, et je dois également travailler mon pilotage, en particulier dans le secteur 2" a déclaré le Français.
"J’ai une idée précise des changements que je souhaite apporter aux réglages de la voiture et des points que je dois améliorer de mon côté. Je suis assez confiant pour demain et j’espère que nous pourrons atteindre la Q3."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Racing Bulls
- Une ’bonne journée’ pour Lawson et Hadjar qui ’visent la Q3’
- Lawson : Hadjar doit se concentrer sur son travail sans penser à Red Bull
- Hadjar répond aux rumeurs sur sa promotion, Marko est ’content’ de moi
- Red Bull explique pourquoi Hadjar n’est pas encore officialisé pour 2026
- Racing Bulls : Hadjar et Lawson vont découvrir Bakou avec une F1