Madrid déjà sous pression : encore un an pour convaincre à nouveau la F1

Le premier Grand Prix d’Espagne organisé sur le circuit du Madring a laissé un goût d’inachevé, malgré les nombreuses promesses qui avaient accompagné l’arrivée de la Formule 1 à Madrid. Alors que les organisateurs ont déjà évoqué des modifications du tracé pour 2027, Gunther Steiner estime que ces changements seront indispensables pour éviter que le nouvel événement ne soit considéré comme un échec. Pour l’ancien patron de Haas, le temps presse déjà avec un contrat prévu sur dix ans.

Le Madring a fait ses débuts au calendrier de la Formule 1 le week-end dernier, à l’occasion du Grand Prix d’Espagne. L’événement avait été précédé de nombreuses craintes concernant la capacité du circuit urbain à provoquer des incidents et à offrir une course spectaculaire.

Mais contrairement aux prédictions les plus alarmistes, le week-end madrilène a finalement été relativement calme. Les incidents ont été peu nombreux et, surtout, les dépassements se sont révélés extrêmement difficiles en course.

Des modifications du tracé ont d’ores et déjà été proposées pour l’édition 2027 afin de tenter de corriger ces défauts.

Invité du podcast The Red Flag, Gunther Steiner, ancien directeur de l’écurie Haas désormais directeur général de Tech3 en MotoGP, a rapproché l’accueil réservé à Madrid de celui connu par le Grand Prix de Las Vegas lors de sa première édition.

Mais l’Italien estime qu’une différence fondamentale existe entre les deux événements : Las Vegas a rapidement réussi à retourner l’opinion publique entre le fiasco du vendredi et la réussite du dimanche, tandis que Madrid devra impérativement améliorer son spectacle en 2027 pour éviter une issue beaucoup moins favorable.

"À Las Vegas, la première année, les gens disaient : ’Oh, pourquoi aller à Las Vegas ? C’est la chose la plus stupide à faire’. Le vendredi a été catastrophique avec les plaques d’égout."

"Nous étions là à nous dire : ’C’est une catastrophe, ils ne savent pas ce qu’ils font’. Il y avait donc de la négativité autour de cette course. Mais le dimanche a été bon. Et maintenant, Las Vegas est déjà devenue presque une course iconique. On a l’impression qu’elle est là depuis toujours, parce que c’est tellement cool."

"Dès la 2e année, Las Vegas a démontré qu’un événement peut corriger ses défauts après une première édition compliquée par diverses choses surtout pour la ville et les fans."

"C’est devenu quelque chose de très positif. Certaines choses ont fonctionné immédiatement, tandis que d’autres avaient besoin d’être peaufinées. Et cela a été fait."

Le responsable de Tech3 estime donc que Madrid doit impérativement tirer les leçons de son premier rendez-vous.

"Si l’année prochaine Madrid n’est pas corrigé, je considérerais cela comme un échec, parce que le contrat porte sur dix ans. Il faut que ce soit corrigé. Il ne peut pas y avoir une deuxième année comme celle-ci."

L’arrivée de Madrid s’inscrit dans la stratégie de la Formule 1 et de Liberty Media visant à organiser davantage de Grands Prix à proximité des grandes métropoles. L’objectif est notamment de rendre les événements plus accessibles au public et de rapprocher la discipline des centres urbains.

Steiner ne considère pas cette orientation comme une mauvaise chose. Il estime même qu’elle peut représenter un avantage important par rapport à certains circuits historiques confrontés à des infrastructures vieillissantes ou insuffisantes.

"Je n’essaie pas de défendre Madrid pour ce qui s’est passé sur la piste. Mais je pense que, si vous venez sur ces courses et que vous allez à Spa, les gens lambda ne vont tout simplement pas l’aimer parce que vous voulez une course géniale, oui, mais aussi des choses à faire à côté."

"Parce que oui, allez voir une course, mais si je ne peux pas trouver de restaurant le soir ? Ce n’est pas une bonne idée d’organiser un événement mondial dans des endroits où les infrastructures sont limitées juste autour du circuit."

"C’est la même chose avec le circuit de Barcelone. Les gars, il faut investir, vous pouvez gagner de l’argent avec ce circuit alors faites-le. La Hongrie a fait un excellent travail."

"Ils ont réalisé que leur circuit avait 30 ou 40 ans, qu’ils devaient faire quelque chose."

"Ils l’ont fait, ils l’ont corrigé, et ils auront la course pour toujours parce que la Hongrie est un bon endroit, c’est près de Budapest."