Le GP d’Australie refuse de devenir le plan B de la F1 pour 2027 !

Le Grand Prix d’Australie ne souhaite pas servir de solution de secours à la Formule 1 en cas de changement de programme pour le début de la saison 2027. Alors que le calendrier provisoire dévoilé par la F1 place actuellement Bahreïn et l’Arabie saoudite aux deux premières dates de la saison, l’incertitude persistante autour de la situation au Moyen-Orient alimente déjà les hypothèses d’un déplacement de l’ouverture du championnat. Melbourne, qui avait souvent lancé la saison par le passé, assure toutefois que sa date d’avril est désormais quasiment impossible à modifier.

La Formule 1 a dévoilé mardi son calendrier 2027, qui doit débuter par Bahreïn puis l’Arabie saoudite, malgré les incertitudes actuelles. Cette situation entretient également le flou sur la manière dont la saison 2026 se terminera, le lieu de la dernière manche (Imola) n’étant toujours pas officiellement annoncé, certainement pour ne pas parasiter l’annonce du calendrier faite hier.

Dans ce contexte, l’hypothèse d’un retour de Melbourne au début du mois de mars avait été évoquée. Si la Formule 1 devait finalement considérer qu’un début de saison au Moyen-Orient n’est pas envisageable, le Grand Prix d’Australie aurait pu retrouver sa traditionnelle position de manche d’ouverture.

Mais cette possibilité apparaît désormais très improbable. Le circuit de l’Albert Park fait actuellement l’objet d’une importante modernisation de ses infrastructures des stands et du paddock. La première phase de ces travaux doit être achevée pour l’édition 2027, ce qui impose un calendrier précis au Grand Prix.

Travis Auld, directeur général de l’Australian Grand Prix Corporation, a expliqué que ces contraintes rendaient un changement de date particulièrement difficile si jamais Melbourne était sollicitée pour avancer la tenue de sa course.

"Notre date est désormais verrouillée, du 1er au 4 avril, et il est évident que nous avons un gros chantier en cours derrière nous, avec un calendrier précis à respecter."

Auld a ensuite confirmé que Melbourne était pratiquement engagée à conserver cette fenêtre du début du mois d’avril.

"Nous sommes quasiment verrouillés sur cette date du 1er au 4 avril. Un déplacement vers le mois de mars serait désormais compliqué. Il serait difficile pour nous de déplacer cette date maintenant étant donné le calendrier de toutes les modifications prévues pour le circuit qui sont à réaliser."

Le maintien de cette date correspond par ailleurs à la préférence de Melbourne pour une autre raison. Il est entendu que le créneau actuel du 1er au 4 avril coïncide avec les vacances scolaires locales, ce qui constitue un élément favorable au maintien de cette date pour maximiser la billetterie et le public en tribunes dès le vendredi.

La situation pourrait donc contraindre la Formule 1 à examiner d’autres solutions si elle devait renoncer à organiser l’ouverture de la saison 2027 au Moyen-Orient. Melbourne ne semble en effet plus en mesure de reprendre automatiquement la première place du calendrier.

Le Grand Prix de Chine pourrait être mobilisé. Shanghai est actuellement programmé comme cinquième rendez-vous de la saison, le 18 avril 2027, et doit constituer le dernier volet d’un enchaînement comprenant l’Australie, le Japon et la Chine.

Cette manche chinoise a ainsi elle aussi été évoquée comme une candidate potentielle à un changement de date si la Formule 1 devait finalement avoir besoin d’un nouveau lieu pour lancer sa saison 2027 en dehors du Moyen-Orient. Shanghai serait prête à verser un supplément à la F1 pour cela et l’avait déjà fait par le passé mais Bahreïn et l’Australie ont des accords à long terme pour se partager ce privilège.