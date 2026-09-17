Le Sprint F1 de Monaco a un intérêt... mais doit-il vraiment être une course ?

L’annonce du calendrier 2027 de la Formule 1 était particulièrement attendue cette année, notamment en raison des incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient, susceptibles de perturber la fin de la saison 2026, même si aucune annonce n’a été faite encore pour officialiser Imola Si la présence de Bahreïn et de l’Arabie saoudite n’a rien de surprenant à ce stade pour ouvrir 2027, l’introduction de dix courses Sprint et le choix de certains circuits pour les accueillir soulèvent davantage d’interrogations.

Faut-il réellement organiser une course Sprint dès l’ouverture de la saison, que celle-ci ait lieu à Bahreïn ou en Australie ? Quel intérêt peut présenter un tel format à Monaco ? Et l’augmentation du nombre de Sprints garantit-elle véritablement davantage de spectacle ?

La présence de Monaco au calendrier des courses Sprint a d’abord laissé perplexe. Toutefois, le point de vue a quelque peu évolué si l’on considère le raisonnement que la F1 a dû avoir : le Grand Prix de Monaco comportera deux séances de qualifications, tout en réduisant à une seule les séances d’essais libres permettant aux pilotes et aux équipes de préparer leur week-end.

Cette perspective rend finalement le rendez-vous monégasque plus intéressant, même si personne ne s’attend à des dépassements. La course Sprint du samedi sera probablement aussi peu spectaculaire que le Grand Prix du dimanche, s’il se dispute sur le sec et sans rebondissements (voiture de sécurité, drapeau route).

En revanche, les modifications du programme pourraient introduire une dose de risque et d’incertitude dont la Formule 1 a parfois besoin.

Les pilotes ne disposeront donc plus de deux séances d’essais libres pour régler leur monoplace et prendre leurs marques avant les qualifications. Ils n’auront qu’une seule heure d’essais, le vendredi matin, avant d’entrer directement dans le vif du sujet et de se battre pour les positions sur la grille de départ de la course Sprint.

Cette situation pourrait avoir des conséquences importantes à Monaco, où les qualifications jouent traditionnellement un rôle déterminant. Les pilotes devront rapidement trouver le bon équilibre avec leur voiture, dans un contexte où la moindre erreur peut coûter très cher.

L’enjeu sera d’autant plus important que des points supplémentaires seront attribués à l’issue de la course Sprint. Obtenir la meilleure position possible sur la grille de départ du samedi pourrait donc avoir une réelle valeur, avant de devoir recommencer l’exercice dès le lendemain pour le Grand Prix.

Les interrogations seront nombreuses. Un pilote ayant commis une erreur le vendredi après-midi risque-t-il de reproduire la même faute le samedi ? Les grilles de départ de la course Sprint et du Grand Prix pourraient-elles présenter des différences significatives ? Cette éventuelle variabilité pourrait-elle offrir un intérêt supplémentaire au week-end monégasque ?

Il est souvent répété que les qualifications constituent le meilleur moment du Grand Prix de Monaco. En 2027, les spectateurs auront l’occasion d’en suivre deux. Il sera donc intéressant de voir comment cette nouvelle configuration se traduira concrètement en piste.

Pourquoi ne pas aller encore plus loin à Monaco ?

Nous en parlons souvent lors de nos debriefings du Grand Prix de Monaco : il faut rendre la séance de qualification du samedi très importante, presque autant que le Grand Prix.

Si la F1 a pris conscience que ce format Sprint allait offrir deux séances de qualifications à Monaco, une autre question arrive : pourquoi s’arrêter là ?

La course Sprint elle-même risque d’être une perte de temps. Il ne faudra surtout pas froisser sa monoplace dans un rail avant les qualifications. Mais pourquoi ne pas tout simplement supprimer la course Sprint et organiser une troisième séance de qualifications ?

Imaginons que les qualifications du vendredi, consacrées à la course Sprint, soient changées pour déterminer l’ordre de passage d’une séance décisive organisée le samedi matin. Un seul tour lancé, du dernier du vendredi au premier. Ou mieux encore, au choix du pilote du premier au dernier, décidé quelques minutes avant le début de la séance. Et cette qualification attribuerait alors les points prévus pour une course Sprint.

Le pilote le plus rapide le vendredi bénéficierait d’un avantage particulier puisqu’il pourrait choisir de s’élancer en dernier lors de cette séance du samedi. Ou en premier si les conditions risquent de tourner à la pluie. Cette possibilité créerait une forme de duel inédit, tout en valorisant la performance réalisée la veille.

Un tel format serait beaucoup plus intéressant à regarder qu’une procession en course Sprint, même si des points étaient attribués à son issue.

Un Sprint pour commencer la saison, vraiment ?

Ce qui paraît beaucoup plus contestable, c’est l’organisation d’une course Sprint dès le début de la saison. Toute l’excitation, toute la préparation et toute l’attente qui entourent le premier Grand Prix de l’année seront en partie consommées par une épreuve qui ne sera finalement qu’une version réduite du rendez-vous principal.

Placer une course Sprint au début de la saison revient à dénaturer l’un des moments les plus attendus de l’année. Même lorsqu’elle est spectaculaire, une course Sprint reste une course Sprint. Elle fait surtout disparaître l’un des plaisirs fondamentaux du premier Grand Prix : celui de voir enfin la première véritable course de la saison se dérouler.

Le développement des courses Sprint en 2027 était inévitable. Il était même annoncé par le PDG de la F1, Stefano Domenicali. La Formule 1 aurait pu en profiter et aller plus loin dans sa réflexion afin de leur donner une véritable identité, plutôt que de les considérer comme une simple amélioration par rapport à une troisième séance d’essais libres.

Ce qui est plus frustrant, c’est que la Formule 1 ne semble toujours pas exploiter pleinement le potentiel de ce format. Jusqu’à présent, les courses Sprint ont essentiellement été des versions raccourcies des Grands Prix, disputées sur un seul relais et dépourvues d’une véritable personnalité. Vingt-neuf courses Sprint ont déjà été organisées, mais combien d’entre elles un passionné de Formule 1 pourrait-il réellement citer lorsqu’il s’agit de se souvenir d’une course précise et de ce qu’elle a produit ?

Ce constat souligne le principal problème du format : les Sprints apparaissent encore comme des versions condensées et jetables des épreuves principales, plutôt que comme des compétitions possédant leur propre identité.

L’argument régulièrement avancé pour justifier leur existence est simple : une course Sprint est plus intéressante qu’une troisième séance d’essais libres. Et c’est incontestablement vrai.

Mais la véritable question est ailleurs. La Formule 1 a-t-elle suffisamment exploité les possibilités offertes par ce format pour en faire un rendez-vous incontournable, avec ses propres enjeux, sa propre identité et une structure différente de celle du Grand Prix ? Clairement, non.

La solution passerait par une approche moins conservatrice. Cela ne signifie pas qu’il faudrait transformer les courses Sprint en loteries ou y ajouter des éléments artificiels et absurdes uniquement dans le but de créer des rebondissements.

Il serait toutefois intéressant de repenser la nature même du défi proposé aux pilotes et aux équipes.

Pourquoi, par exemple, les qualifications Sprint doivent-elles nécessairement reprendre une version raccourcie du format traditionnel en trois parties utilisé lors des qualifications des Grands Prix ?

Tant que le principe fondamental reste de réaliser un tour le plus rapidement possible, de nombreuses solutions pourraient permettre de rendre cette séance plus originale et plus distincte des qualifications habituelles.

La même réflexion pourrait être menée concernant la course Sprint elle-même. À condition de conserver une compétition équitable et de ne pas introduire de mécanismes artificiels destinés à provoquer des événements aléatoires, il existe de nombreuses possibilités de proposer un spectacle différent et un nouveau défi sportif.

L’augmentation du nombre de Sprints ne suffira pas à elle seule. Encore faut-il que la Formule 1 accepte de réinventer leur contenu...