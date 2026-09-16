Des F1 à moteur V8 et carburant durable ne seront pas ’un remède miracle’

Sebastian Vettel estime que les monoplaces de Formule 1 modernes incarnent parfaitement ce que doit être la F1, comme l’ont fait les autres générations de voitures auparavant. Malgré les critiques, il pense que ces monoplaces sont intéressantes et aussi performantes que doivent l’être des F1, même s’il reconnait que leur fonctionnement doit être peaufiné pour qu’elles offrent du spectacle aux fans et du plaisir aux pilotes.

Vettel a récemment fait son retour dans le cockpit d’une voiture de Formule 1, prenant le volant de la Ferrari F2002 de Michael Schumacher, championne titrée, pour un tour de démonstration à Monza. Le quadruple champion du monde a été invité à donner son avis sur la Formule 1 telle qu’elle est aujourd’hui.

"Je pense que c’est excitant. La course est excitante. Je sais quelle est la question, et je pense que c’est pourquoi c’est si excitant, vous savez, il y a tellement plus à analyser quand on regarde la Formule 1" a déclaré l’ancien pilote.

"Bien sûr, du point de vue d’un pilote, on veut piloter la meilleure voiture et gagner des courses. Mais ensuite, quelle est la meilleure voiture ? La voiture de 2002 a été une voiture de pointe à cette époque et une pionnière, et représente tellement ce que la Formule 1 incarne."

"Les voitures d’aujourd’hui font de même, et je pense qu’il s’agit de performance, de précision, de discipline, de travail acharné, mais aussi de responsabilité et de la faire progresser. Donc, se soucier également de l’avenir, ce que ces voitures essaient de faire."

"Je ne suis probablement pas d’accord sur tout ce que nous avons actuellement dans les règlements, du point de vue du pilotage. Mais en regardant vers l’avenir, je pense que c’est là qu’il y a une immense opportunité d’emmener les gens avec nous."

"Et peut-être leur rappeler ce qu’était le sport, ce qu’est le sport, et ce que le sport devrait être et peut être à l’avenir, et de le faire de manière responsable. L’un ne doit pas exclure l’autre. Je pense que nous devons trouver des pratiques avec tout ce qui nous permet de combiner les choses que nous aimons."

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclaré que la F1 reviendra aux V8 fonctionnant au carburant durable avec un minimum de puissance électrique au plus tard d’ici 2031. Mais Vettel prévient que se concentrer sur les carburants durables ne fera pas de miracle.

"Il n’y a rien que l’on applique qui règle tous les problèmes. Je pense qu’il y a beaucoup de gens dans le paddock que je connais, et j’en ai fait partie, qui recherchent le remède miracle et quelque chose qui vous propulse vers l’avant et vous donne un avantage. Ce n’est pas une seule chose."

"C’est toujours une combinaison de beaucoup de choses. Je pense que les carburants durables sont la voie à suivre quand on regarde la Formule 1 et la course. Il y a un énorme potentiel, non seulement pour la Formule 1, mais aussi pour inspirer d’autres séries de courses."

"Ensuite, je pense que si l’on façonne la prochaine génération de voitures, il y a un grand potentiel pour le faire de manière responsable, car certaines choses qui peuvent être incroyables du point de vue technologique, pourraient ne pas être transférables à la rue, ce qui, je pense, est aussi une responsabilité de le faire."

"S’il n’y a plus cette chance, peut-être arrive-t-on à un point où l’on est heureux de simplifier. On peut réussir à être responsable et à donner l’exemple de différentes manières et sur différentes pistes. Pas seulement sur la piste de course, mais même juste à côté de la piste de course."

"J’attends avec impatience l’avenir et ce qu’il réserve, car je pense que la Formule 1 a tant de belles valeurs qui m’ont façonné et inspiré dans ma vie, et touche beaucoup de gens à travers le monde, et a ce pouvoir de le faire sur beaucoup d’autres choses qui ont du sens et de l’impact."

Vettel affirme également qu’il est prêt à perdre le titre de plus jeune champion du monde de l’histoire, qu’il a remporté à 23 ans, alors que Kimi Antonelli pourrait le devenir à 20 ans seulement, et il salue le travail accompli par le jeune Italien.

"Je serais très heureux pour lui. Il a eu une année incroyable. Il y a la vieille formule selon laquelle les records sont faits pour être battus. Il a encore beaucoup d’années devant lui pour le faire. J’aime ce sport, donc en tant que spectateur, c’est très excitant."

"Je souhaiterais que les autres reviennent et soient plus dans le coup. Je suis indépendant et heureux pour lui parce que je sais tout le travail qu’il y a derrière pour y parvenir, et celui qui gagnera le méritera tout autant."