La casse de suspension d’Alonso à Monza soulève un ’problème’ pour la sécurité

L’abandon de Fernando Alonso lors de la course de Monza a été causé par un gravier qui a décollé et percuté la suspension de l’Aston Martin F1 de l’Espagnol, endommageant celle-ci (voir la petite encoche faite sur la photo ci-dessus). Andy Stevenson, directeur sportif de l’équipe, s’inquiète du débat que cela soulève en matière de sécurité, avec des risques liés aux graviers.

"Nous avons ces discussions avec la FIA depuis un certain temps déjà" a déclaré Stevenson. "Nous avons entendu des pilotes se plaindre des graviers et des cailloux qui leur frappaient les doigts pendant les courses, et je sais que la FIA travaille d’arrache-pied avec les circuits pour trouver une solution."

"Je pense que l’une des solutions a été mise en œuvre dans le dernier virage à Silverstone, où les graviers sont beaucoup plus légers. Nous essayons donc de travailler avec les équipes et la FIA pour régler ce problème."

"Nous savons que le gravier [qui est déposé] permet d’éviter les problèmes liés aux limites de la piste, auxquels nous sommes confrontés depuis longtemps. Si nous pouvons trouver une meilleure solution, nous le ferons, mais pour l’instant, le gravier est là pour rester."

La partie avant de la suspension était configurée de la même manière depuis de nombreuses années, et les données ne montraient aucune usure critique. Ce n’est qu’après avoir eu accès aux images embarquées dans la voiture d’Alonso que l’équipe a pu déterminer la cause du problème.

"Nous surveillions toutes les charges qui passaient par la voiture, et nous n’avions rien remarqué qui nous inquiétait. Nous étions donc un peu perplexes quant à la cause du problème. Cette semaine, nous avons eu beaucoup plus d’informations à notre disposition, notamment les images de la caméra embarquée."

"Dès le début de la course, dans le virage n° 1, on voit un énorme morceau de rocher projeté par la voiture de Lando, qui a légèrement dévié de sa trajectoire alors qu’il se battait avec Max. Ce morceau de rocher a foncé droit sur la voiture de Fernando, frappant directement le pushrod avant droit. C’est quelque chose que nous n’aurions jamais pu voir pendant la course."

"Nous avons donc dû ralentir la vidéo, très lentement, image par image, ce qui n’aurait pas été possible pendant la course, car nous aurions eu plus de 30 tours d’images à visionner. Heureusement pour nous, une fois que nous avons eu ces images et que nous avons commencé à les examiner, ce qui s’était passé est très vite devenu évident."

Le Britannique s’étonne de ne pas voir de standard sur les graviers en Formule 1, même s’il en comprend les raisons : "Curieusement, en Formule 1, où nous analysons tout dans les moindres détails, selon les circuits sur lesquels nous courons, la taille des graviers et des rochers varie."

"Il est très difficile de normaliser cela, car les circuits du monde entier accueillent toutes sortes de voitures différentes, et ils ne peuvent donc pas tout adapter spécifiquement à la Formule 1."

"Sans l’avoir entre les mains, et après avoir vu la vidéo et l’avoir vu venir vers la voiture, je ne saurais dire s’il s’agissait d’un morceau de roche naturelle provenant du sol ou d’un morceau de gravier provenant d’un véritable bac à gravier."

Après l’abandon d’Alonso, Lance Stroll a perdu plus de 15 secondes au stand à cause d’un problème de signalisation. C’est en fait le système chargé de le relancer qui s’est coupé, et l’équipe n’avait jamais connu cela.

"C’est un équipement que nous utilisons depuis de nombreuses années et qui est régulièrement entretenu. Nous l’avons utilisé à Monza exactement de la même manière que tous les autres week-ends. "

"Mais malheureusement, juste au moment où Lance commençait son arrêt au stand, nous avons subi une panne totale d’alimentation électrique sur la plate-forme. De nos jours, nous dépendons tellement [des systèmes]. Autrefois, tout se faisait à l’aide de systèmes pneumatiques, au feeling, et les gens levaient les mains en l’air."

"Mais aujourd’hui, il y a tellement de capteurs qui interviennent pour libérer la voiture et s’assurer qu’elle est libérée en toute sécurité. En cas de coupure totale de courant, nous devons passer en mode manuel. Et nous n’avons jamais connu cela avec cet équipement."

Malgré tout, il se félicite que ses mécaniciens aient pu laisser repartir le Canadien en sachant que les roues étaient en place : "On peut dire que nos procédures ont fonctionné, mais elles n’étaient pas particulièrement efficaces."

"La voiture n’a donc pas quitté le box, ce qui est une bonne chose. Et lorsqu’elle a quitté le box, nous étions convaincus que toutes les roues et tous les pneus avaient été montés correctement et que Lance pouvait continuer en toute sécurité. Nous avons identifié la cause de l’arrêt et cela ne se reproduira plus."