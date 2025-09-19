Norris déplore une erreur ’coûteuse’, Piastri voit en Ferrari ’une grande menace’

Lando Norris a admis avoir commis une erreur « coûteuse » en accrochant sa McLaren contre un mur lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Norris a perdu le contrôle de sa McLaren au virage 4 au début de son tour de simulation de qualification en pneus tendres et a percuté le mur, brisant sa suspension arrière.

Le Britannique a pu regagner les stands au ralenti, mais n’a pas pu reprendre le volant lors de la dernière demi-heure de roulage, sa voiture étant trop endommagée.

Son coéquipier et rival au championnat, Oscar Piastri, a également effleuré le mur pour terminer 12e, mais il s’en est sorti avec un meilleur bilan que Norris.

Norris a concédé qu’il chercherait à rattraper son retard avant la dernière séance d’essais libres, après avoir manqué un roulage crucial avec beaucoup de carburant à cause de son erreur.

"Un accident coûteux, surtout ici. Jusque-là, je me sentais bien. Je préfèrerais avoir ça, attaquer et trouver la limite plutôt que de ne pas attaquer du tout. C’est embêtant, j’aurais aimé faire quelques tours avec beaucoup d’essence, surtout avec ces pneus, un composé plus tendre que l’an dernier, mais c’est comme ça et il faudra que je me rattrape."

"La piste est très différente de l’an dernier : elle est plus rapide et le composé est plus tendre, ce que nous n’utilisons pas souvent. Nous l’utilisons à Monaco et à Imola. J’ai certainement du retard sur les apprentissages maintenant."

"Une séance difficile de mon côté et du côté d’Oscar ; il semblait également avoir quelques difficultés avec la voiture. On verra donc ce qu’on peut faire demain."

Norris aborde la course de ce week-end à Bakou avec l’intention de réduire son retard de 31 points sur Piastri au championnat. Mais après un vendredi difficile pour McLaren, Lewis Hamilton a mené un impressionnant doublé Ferrari devant son équipier Charles Leclerc en EL2.

Le rythme de Ferrari n’a pas échappé à Norris, qui s’attend également à voir Max Verstappen dans le coup.

"Ils sont là, c’est certain, les Ferrari étaient les plus rapides ici l’an dernier, même si Oscar a gagné," a répondu Norris lorsqu’on lui a demandé si Ferrari était en lice pour la pole position.

"Je pense donc que Ferrari sera rapide. Red Bull va être rapide, ils ne sont jamais bons le vendredi, mais ensuite, ils vont dormir, se réveillent et redeviennent performants. Je m’attends à une concurrence d’au moins trois autres voitures demain."

Oscar Piastri est lui convaincu que McLaren a le rythme pour se battre aux avant-postes malgré un vendredi riche en incidents.

Piastri a subi un sérieux contretemps lors des EL1 après un problème de moteur dès les premières minutes de la séance. L’Australien a reçu l’instruction de son ingénieur d’éviter la pleine charge en regagnant la voie des stands. Piastri n’a pas perdu beaucoup de temps, la séance ayant été interrompue en raison de débris sur la piste.

"C’était délicat, oui. Avec des hauts et des bas. Le rythme est là. Ce n’est juste pas facile d’en tirer le meilleur parti pour le moment. C’est le point principal d’aujourd’hui."

"Nous avons essayé quelques trucs en EL2. Nous verrons ce que nous pouvons changer pour demain. Ce sera un peu différent avec les choix de pneus et ce genre de choses. Je pense qu’il y a beaucoup de points positifs aujourd’hui, mais quelques points délicats."

"Ferrari est clairement une grande menace pour la pole et la victoire. Il faudra bien travailler ce soir et demain matin."